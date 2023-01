Nintendo Switch OLED - najlepsze oferty i promocje w polskich sklepach. Gdzie kupić tanio?

Przedstawiamy wam najlepsze oferty i promocje z polskich sklepów, dzięki którym kupicie taniej najnowszą konsolę japońskiego producenta - Nintendo Switch OLED.

Nintendo dość niespodziewanie ujawniło konsolę Nintendo Switch OLED. Spodziewaliśmy się prędzej ogłoszenia modelu Nintendo Switch Pro, ale jak mówi stare porzekadło: "jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma".

Nintendo Switch OLED - specyfikacji i nowości

Nintendo Switch OLED, pod względem wydajności, nie będzie się w żadnym stopniu różnić od standardowego modeli konsoli japońskiego producenta. Nowy model wyposażono za to w 7-calowy ekran OLED, który ma zapewnić "żywe kolory" i "wyraźny kontrast". Do tego możemy liczyć na większą ilość pamięci wewnętrznej - 64 GB, usprawniony system audio w trybie tabletu, nową, lepszą podstawkę z tyłu urządzenia (z regulacją nachylenia) oraz wbudowane złącze LAN (w doku).

Nintendo Switch OLED (fot. Nintendo)

Nintendo Switch OLED - gdzie kupić? Najlepsze oferty i najniższe ceny w polskich sklepach

Media Expert

W Media Expert Nintendo Switch OLED jest obecnie dostępne w sprzedaży.

Konsoleigry

W Konsoleigry konsola Nintendo Switch OLED jest obecnie niedostępna.

Ultima.pl

W Ultima.pl konsola Nintendo Switch OLED jest obecnie dostępna.

Konsola Nintendo Switch OLED (biała) - 1699 zł

RTV Euro AGD

W RTV Euro AGD konsola Nintendo Switch OLED jest obecnie niedostępna w sklepie online.

Media Markt

W Media Markt Nintendo Switch OLED jest obecnie dostępne w sprzedaży.

Morele

W Morele Nintendo Switch OLED jest obecnie dostępna w sprzedaży.

NeoNet

W NeoNet konsola Nintendo Switch OLED jest obecnie dostępna w sprzedaży.

Electro

W Electro konsola Nintendo Switch OLED jest obecnie dostępna w sprzedaży.

Konsola NINTENDO Switch Oled (biała) - 1669 zł

Komputronik

W Komputronik model Nintendo Switch OLED jest obecnie dostępny w sprzedaży.

Nintendo Switch OLED (czerwono-niebieski) - 1799 zł

X-KOM

W X-KOM model Nintendo Switch OLED jest obecnie dostępny w sprzedaży.

Avans

W Avans model Nintendo Switch OLED jest obecnie dostępny w sprzedaży.

Konsola NINTENDO Switch Oled (biała)- 1669 zł

Amazon.pl

W Amazon.pl model Nintendo Switch OLED jest obecnie dostępny w sprzedaży.

Nintendo Switch OLED (biała) - 1613 zł

Allegro (oficjalny sklep)

W oficjalnym sklepie Allegro model Nintendo Switch OLED jest obecnie dostępny w sprzedaży.

Konsola Nintendo Switch OLED (biała) - 1757 zł

Gdy tylko będziemy wiedzieć coś więcej, możecie spodziewać się aktualizacji.

