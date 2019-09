Nintendo Switch Online - abonament wzbogacił się o 20 gier z konsoli SNES

Podczas ostatniego Nintendo Direct zapowiedziano rozszerzenie biblioteki gier w ramach abonamentu Nintendo Switch Online.

Nintendo Switch Online to usługa abonamentowa, która jest wymagana jeśli chcemy korzystać z trybów sieciowych na konsoli Nintendo Switch. Na wzór konkurencji, japoński producent w ramach abonamentu oferuje również możliwość wykonania kopii zapasowej save’ów w chmurze oaz darmowe gry. Do tej pory otrzymywaliśmy głównie klasyki z konsoli NES (Nintendo Entertainment System), jednak jest to już nieaktualne.

Nintendo ujawniło, że już dzisiaj biblioteka darmowych gier w ramach Nintendo Switch Online zostanie rozbudowana o 20 gier z ery konsoli SNES (Super Nintendo Entertainment System), wśród których znajdą się:

Super Mario World

Super Mario Kart

The Legend of Zelda: A Link to the Past

Super Metroid

Stunt Race FX

Kirby’s Dream Land 3

Super Mario World 2: Yoshi’s Island

Star Fox

F-ZERO

Pilotwings

Kirby’s Dream Course

Brawl Brothers

Breath of Fire

Demon’s Crest

Joe & Mac 2: Lost in the Tropics

Super E.D.F. Earth Defense Force

Super Ghouls ’n Ghost

Super Puyo Puyo 2

Super Soccer

Super Tennis

Wszystkie powyższe tytuły zostaną wzbogacone o tryby sieciowe, które umożliwią nam rywalizację bądź kooperację ze znajomymi. Japoński producent potwierdził również, że lista ta będzie stale poszerzana o nowe tytuły. Co istotne, cena abonamentu nie ulegnie zmianie i wciąż będzie wynosić: 16 złotych za 30 dni dostępu, 32 złote za 3 miesiące bądź 80 złotych za cały rok.