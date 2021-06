Nintendo Switch Pro - Coca-Cola zapowiada prezentację konsoli?

Dzisiaj, podczas targów E3 ma się odbyć konferencja Nintendo. Czy podczas tego wydarzenia nastąpi prezentacja Nintendo Switch Pro? Na Twitterze pojawił się ciekawy wpis Coca-Coli.

Dzisiaj o godzinie 18:00 czasu polskiego rozpocznie się konferencja Nintendo Direct. Zdecydowanie najbardziej wyczekiwanym punktem programu są jakiekolwiek informacje na temat The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2. Coraz więcej spekuluje się jednak także o zapowiedzi Nintendo Switch Pro.

W ostatnim czasie wiele razy słyszeliśmy o kolejnych przeciekach mówiących o tym, że Japończycy ogłoszą nowy sprzęt jeszcze przed targami E3 po to, aby umożliwić wydawcom prezentację pełnej gamy gier podczas wydarzenia. Za każdym razem te informacje okazywały się być nietrafione, i ostatecznie do dziś nie wiemy nic więcej na temat Nintendo Switch Pro.

CONFIRMADO! Coquinha Pro vai ser lançada. A data a gente vai contando pra vocês conforme for...... pic.twitter.com/8U4BbV45cp — Coca-Cola Brasil (@CocaCola_Br) June 14, 2021

Na Twitterze brazylijskiego oddziału Coca-Coli pojawił się jednak ciekawy wpis. Puszka napoju z charakterystycznymi dla Nintendo Switch kontrolerami po bokach i podpis:

POTWIERDZONE: Coca-Cola Pro zostanie wydana. Podamy datę jak to się stanie

Czy Coca-Cola i Nintendo rzeczywiście współpracują, czy raczej producent napoju chce odkroić dla siebie kawałek tortu w związku z medialnym zainteresowaniem tematem Switch Pro? Tego dowiemy się dzisiaj wieczorem. Co prawda Nintendo powiedziało wprost, że skupi się na grach a nie na sprzęcie, ale doskonale wiemy, jak było w przypadku Nintendo 3DS, które zostało zaprezentowane w momencie, kiedy nikt się tego nie spodziewał.

