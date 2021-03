Nintendo Switch Pro będzie "potworem". Poznaliśmy nowe szczegóły na temat konsoli

Moc obliczeniowa nowej konsoli pozytywnie nas zaskoczy.

Nintendo Switch Pro (domniemana nazwa nowej konsoli japońskiego producenta) jest bohaterem branżowych plotek od wielu miesięcy. Choć włodarze Nintendo zarzekają się, że nie planują wydania następcy popularnego "pstryczka", to liczni specjaliści i analitycy są zgodni - Nintendo Switch Pro jest w produkcji.

Na temat możliwości domniemanej konsoli pisaliśmy już niejednokrotnie. Wśród dotychczasowych "przecieków" najczęściej pojawiają się informacje o większym ekranie OLED, lepszej baterii i większej mocy obliczeniowej. Dzisiaj natomiast, nowych informacji dostarcza nam raport przygotowany przez dziennikarzy serwisu Bloomberg. Ich zdaniem wydajność konsoli Nintendo Switch Pro pozytywnie nas zaskoczy, i to zarówno w formie przenośnej, jak i stacjonarnej. Pod względem mocy nowa konsola japońskiego producenta ma dorównywać PlayStation 4 Pro i Xbox One X. Pokrywa się to zatem ze wcześniejszymi informacjami, które sugerowały, że nowy Switch będzie w stanie uruchamiać gry w rozdzielczości 4K.

Choć z oczywistych względów Nintendo Switch Pro nie dorówna konsolom dziewiątej generacji (PS5, Xbox Series X), to przeskok technologiczny dla fanów sprzętu od "Ninny" i tak będzie zauważalny. Kiedy możemy się spodziewać debiutu nowego urządzenia?

Zdaniem dziennikarzy Bloomberga premiera Nintendo Switch Pro odbędzie się pod koniec bieżącego roku. Spekuluje się, że cena konsoli będzie około 20% wyższa od klasycznego Switcha. Oznacz to, że w Polsce może kosztować w granicach 1800 złotych.

