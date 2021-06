Nintendo Switch Pro - oficjalna prezentacja już jutro?

Niedawno informowaliśmy o tym, że konsola Nintendo Switch Pro ma zostać ogłoszona jeszcze przed targami E3. Powodem takiej decyzji ma być umożliwienie wydawcom zaprezentowania podczas konferencji pełnej gamy gier na urządzenie od Nintendo. Najnowsze przecieki mówią o tym, jakoby oficjalne ogłoszenie miało nastąpić już jutro.

Informacje pojawiły się na Twitterze Centro Leaks, którzy twierdzą, że widzieli i zweryfikowali zrzut ekranu mówiący o ogłoszeniu Nintendo Switch Pro 4 czerwca w okolicach północy. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Japonia znajduje się w innej strefie czasowej, możemy się spodziewać, że prezentacja nastąpi jutro około 16 czasu polskiego.

We have received and verified a screenshot from a big retailer's internal system that shows a new Switch hardware-related listing will go live on June 4 (around midnight).



That's all we have for now, there's no other data / attributes in the listing right now. pic.twitter.com/fhEzNVORNn