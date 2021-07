Nintendo Switch Pro z OLED oficjalnie! Znamy cenę i datę premiery

Czekaliśmy, czekaliśmy i się doczekaliśmy. Nintendo oficjalne zaprezentowało swoją nową konsolę - Nintendo Switch OLED, czyli taki gorszy Switch Pro.

Spis treści

To się nazywa zwrot akcji! Zaledwie kilka dni temu, przedstawiciele Nintendo zaprzeczali jakoby konsola Switch Pro była w produkcji. Tymczasem dzisiaj oficjalne zaprezentowano nowy model konsoli. Wbrew licznym spekulacjom nie jest to Nintendo Switch Pro, a jedynie Switch OLED. Dlaczego "jedynie"? Cóż, nowy model może rozczarować wielu sympatyków "Ninny".

Nintendo Switch OLED (fot. Nintendo)

Nintendo Switch OLED - specyfikacja

Największą nowością Nintendo Switch OLED jest przede wszystkim nowy, 7-calowy ekran OLED, który ma zapewnić "żywe kolory" i "wyraźny kontrast". Do tego możemy liczyć na większą ilość pamięci wewnętrznej - 64 GB, oraz usprawniony system audio w trybie tabletu. Japoński producent zadbał również o nową, lepszą podstawkę z tyłu tabletu, która pozwoli na ustawienie dowolnego kąta widzenia.

Nintendo Switch OLED (fot. Nintendo)

Niestety, Nintendo nie wspomina nic o nowych, mocniejszych podzespołach czy wsparciu dla 4K, o których spekulowano od miesięcy. Wszystko na to wskazuje, że w tym wypadku możemy liczyć jedynie na "nieco podrasowanego" standardowego Switcha, stąd też nazwa nowego modelu OLED, a nie "Pro".

Nintendo Switch OLED - cena i data premiery

Nintendo Switch OLED zadebiutuje już w tym roku, a konkretnie 8 października. Cena konsoli pozytywnie zaskakuje i wynosi niecałe 350 dolarów. Oznacza to, że możliwe, iż w Polsce nowego Switcha dostaniemy w cenie podobnej do tej, którą mógł się pochwalić standardowy modelu w dniu premiery. Co istotne nowa wersja sprzętu będzie kompatybilna ze wszystkim wydanymi do tej pory akcesoriami i gadżetami.

Czy to już koniec marzeń o Nintendo Switch Pro?

Wbrew pozorom dzisiejsza zapowiedź Nintendo Switch OLED wcale nie musi oznaczać końca marzeń o wersji "Pro". Wręcz przeciwnie, japoński producent znany jest z wypuszczania wielu wersji jednej konsoli. Switch Otrzymał już jeden update wersji podstawowej, następnie model Switch Lite, a teraz Switch OLED. Switch Pro wciąż może być w planach firmy, szczególnie, że najnowsze konsole Nintendo wciąż sprzedają się znakomicie.

