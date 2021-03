Nintendo Switch Pro ze wsparciem Nvidia DLSS i lepszym procesorem

Poznaliśmy kolejne informacje na temat specyfikacji Nintendo Switch Pro. Nowa konsola skorzysta z dobrodziejstw technologii Nvidia DLSS.

Spis treści

Niezawodna redakcja serwisu Bloomberg donosi nam o kolejnych ciekawostkach związanych z następcą konsoli Nintendo Switch.

Tym razem dziennikarze Takashi Mochizuki oraz Ian King, twierdzą, że dotarli do informacji, według których Nintendo Switch Pro zostanie wyposażone w nowy układ firmy NVIDIA. Co istotne, zagwarantuje on nie tylko wyraźnie lepszą oprawę graficzną niż wysłużony już klasyczny Switch, ale zaoferuje również pełne wsparcie dla technologii DLSS.

DLSS - co to?

Zastanawiacie się czym jest DLSS i o co tyle szumu? Już spieszymy z wyjaśnieniami. DLSS to skrót od terminu Deep Learning Super Sampling - jest to autorskie rozwiązanie firmy Nvidia, które, w dużym uproszczeniu, wykorzystuje sztuczną inteligencję do renderowania. Sprawia ono, że dana produkcja nie tylko zachowuje wysokiej jakości oprawę graficzną (bez konieczności regulowania ustawień gry), ale również działa zauważalnie płynniej.

Jak DLSS działa w praktyce możecie zobaczyć na poniższym materiale.

DLSS w Nintendo Switch Pro to prawdziwa rewolucja

Choć na chwilę obecną nie posiadamy żadnej oficjalnej informacji na temat Nintendo Switch Pro to liczni analitycy i specjaliści są pewni - konsola jest już w produkcji i jeszcze w tym roku zostanie oficjalnie zaprezentowana. Z dotychczasowych informacji wiemy już, że nowa konsola ma otrzymać ekran OLED, lepszą baterię, a także podzespoły umożliwiające odtwarzanie gier w jakości 4K.

Jeśli dzisiejsze wieści o pełnym wsparciu dla DLSS się potwierdzą, to z pełną odpowiedzialnością możemy stwierdzić, że Nintendo szykuje dla nas jedną z najciekawszych konsol ostatnich lat. Autorskie rozwiązanie Nvidii może pomóc rozwiązać wiele problemów związanych z wydajnością, które do tej pory nękają hybrydową konsolkę japońskiego producenta.

Nintendo Switch Lite

Niestety, według dziennikarzy Bloomberga, za nową wersję Nintendo Switch przyjdzie nam sporo zapłacić. Cena konsoli w dniu premiery ma być znacznie wyższa niż pierwowzoru i wynosić około 350 - 400 Euro. Oznacza to, że w Polsce jej koszt zakupu może wynieść nawet 1850 złotych.

Zobacz również: Xbox Game Pass połączy siły z Ubisoft+? Microsoft chce zdominować rynek