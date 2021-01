Nintendo Switch – akcesoria, które powinien mieć każdy fan konsoli

Nie każdy użytkownik Nintendo Switch wie, ile jest na rynku ciekawych akcesoriów dedykowanych temu sprzętowi i jak bardzo mogą one uatrakcyjnić zabawę.

Spis treści

Nintendo Switch jest jedną z najpopularniejszych konsol na świecie. Do grona jej licznych zalet należą m.in. duża ilość ciekawych i różnorodnych tytułów jej dedykowanych oraz jej niebagatelna funkcjonalność. Sprzęt japońskiego producenta można bowiem wykorzystać na kilka, różnych sposobów: jako kompaktowe urządzenie mobilne, podłączany do monitora (bądź telewizora) sprzęt stacjonarny, a także jako tzw. konsolę stołową, ustawiając osobno część ekranową i prowadząc rozgrywkę za pomocą odłączanych kontrolerów, które w zależności od potrzeb możemy łączyć ze specjalnym uchwytem, dzięki czemu powstaje spójny kontroler do gry. Nic więc dziwnego, że Nintendo Switch cieszy się ogromną popularnością na świecie, a producent planuje wypuszczenie na rynek nowej ulepszonej wersjo konsoli w postaci Nintendo Switch Pro (o czym możecie przeczytać tutaj).

Racjonalne jest, że gdy jakiś towar staje się popularny, a grono jego nabywców roście, to pojawiają się na rynku również inne, związane z nim produkty. Tak również było i w tym przypadku. Trzeba przyznać, że producent wyjątkowo się postarał i za sprawą dedykowanych akcesoriów, w interesujący sposób poszerzył jeszcze bardziej, już i tak spore możliwości wykorzystywania swojej konsoli, a samo użytkowanie dodatkowo uatrakcyjnił.

Rozszerzenie możliwości Nintendo Switch

Nintendo Switch Ring Fit Adventure

Ring Fit Adventure to wyjątkowy dodatek do konsol Nintendo. Jest to gra, z dołączonym, specjalnie dedykowanym rodzajem kontrolera w formie elastycznego kółka. Na czym polega jednak jego fenomen? Jest to doskonałe narzędzie do ćwiczeń, które stają się dzięki niemu nie tylko zdrową aktywnością, ale również sprawiają wiele frajdy. Dzieje się tak dlatego, ponieważ produkcja została tak skonstruowana, że poszczególne jej etapy i wyzwania zaliczamy wykonując różnorodne ćwiczenia. Zabawa i zdrowie w jednym, zdecydowanie warte polecenia.

Nintendo Switch Labo Kit

Nintendo Labo Kit to kolejny, oryginalny pomysł Nintendo. Podobnie jak w przypadku Ring Fit, jest to specjalnie stworzona gra wraz z kartonowymi dodatkami. Nie brzmi ciekawie? Wręcz przeciwnie. Wśród dostępnych zestawów możemy znaleźć elementy, za sprawą których zmienimy konsolę w kierownicę rajdową lub nawet siebie samego w robota. Doskonały dodatek dla młodszych użytkowników urządzenia, którzy z pewnością docenią to kreatywne rozwiązanie i będą czerpać z niego wiele frajdy. Dużym plusem jest też wykorzystanie ekologicznych materiałów.

Kierownica do Nintendo Switch

Każdy fan wyścigówek z pewnością doceni dodatek w postaci kierownicy, dedykowanej konsoli Nintendo Switch. Gadżet ten nie tylko ułatwi kierowanie wirtualnymi pojazdami, ale również zwiększy immersję z tego typu produkcjami oraz zdecydowanie zwiększy poziom zabawy. Możemy rozróżnić dwa warianty tego typu sterowania do Nintendo: specjalna nakładka imitująca kształt kierownicy, w której umieszczamy jeden z odłączanych kontrolerów bądź kompleksowy zestaw dedykowany konsoli, w którego skład wchodzi cała konstrukcja kierownicy wraz z podparciem oraz dedykowany panel z pedałami. Oczywiście, różnica cenowa w obu przypadkach jest adekwatna do złożoności sprzętu.

Aktualne ceny w sklepach Kierownica HORI Mario Kart Racing Wheel Pro Mini do Nintendo Switch 258 zł

Rakiety tenisowe do Nintendo Switch

Rakiety tenisowe to ciekawe akcesoria do japońskiego sprzętu. Z oczywistych względów, nie trzeba wyjaśniać do jakiego typu produkcji są one przeznaczone, warto natomiast podkreślić ich wygodę użytkowania oraz to, że znacznie zwiększają immersję i realizm grania w „sportówki”. Dodatkowym plusem jest przystępna cena gadżetu.

Opaska na rękę do Nintendo Switch

Bywa tak, że podczas długotrwałego grania na konsoli Nintendo, w trakcie którego trzymamy odłączane kontrolery w dłoniach, mogą nam się zwyczajnie zmęczyć dłonie. Podczas wzmożonej aktywności może także dojść do tego, iż przez spocone dłonie trudniej nam grać i zamiast bawić, rozgrywka zaczyna irytować i męczyć. W takich wypadkach wygodnym rozwiązaniem są opaski na rękę, dedykowane Nintendo. Ich użytkowanie jest proste, wystarczy umieścić joy-con w uchwycie i umocować opaskę na nadgarstku. Wykonanie opaski umożliwia dostosowanie go do różnych rozmiarów przegubu, bez względu na budowę czy wiek użytkownika.

Aktualne ceny w sklepach FASTSNAIL bransoletka i pierścień Fit Adventure do Nintendo Switch JoyCon,... ~117 zł

Wygląd Konsoli Nintendo Switch

Edycja specjalna Nintendo Switch

Zaczynając temat wyglądu konsol, nie sposób nie wspomnieć o edycjach specjalnych. Do Nintendo Switch powstało całkiem sporo, najczęściej inspirowanych poszczególnymi grami wersji, których wygląd odbiega od standardowego. W skład takich zestawów wchodzi również sama produkcja, do której nawiązuje design sprzętu, a cena jest zazwyczaj proporcjonalna do zawartości i do atrakcyjności wizualnej (czasami także do popularności danego tytułu). Obecnie, do popularniejszych modeli specjalnych należą wersje Fortnite oraz Animal Crossing: New Horizons. Ich ceny i dostępność możecie sprawdzić poniżej.

Joy-cons

Joy-cons to oficjalna nazwa ruchomych kontrolerów, wchodzących w skład Nintendo Switch. Poza wspomnianymi wcześniej edycjami specjalnymi, na rynku królują dwie wersje zestawów konsoli: z dwoma czarnymi kontrolerami lub jednym czerwonym i jednym niebieskim dla dodatkowego rozróżnienia (przydatne gdy użytkujemy sprzęt wspólnie innym domownikiem). Na szczęście, bez problemu możemy dokupić dodatkowe joy-comy, które występują w sporej gamie kolorów i tym sposobem dodatkowo spersonalizować nasze urządzenie.

Obudowy do Nintendo Switch

Posiadając podstawową wersję konsoli Nintendo, nie tylko możemy dokupić nowe kontrolery w różnych kolorach. Jeśli chce się zmienić wygląd całej konsoli i sprawić, aby była ona wyjątkowa, można nabyć również atrakcyjnie wyglądające obudowy, które dodatkowo będą zabezpieczać powierzchnię naszego sprzętu.

Gumki / nakładki na analogi Nintendo Switch

Skoro już mowa o atrakcyjnym wyglądzie, to możemy jeszcze bardziej spersonalizować same kontrolery analogowe za pomocą dużego wyboru gumek i nakładek na analogi. Dodatek taki nie tylko pozwoli nam w dowolnej chwili zmieniać aparycję naszego sprzętu, ale w niektórych przypadkach nawet wspomóc jego użytkowanie (nakładki różnią się często fakturą, dzięki czemu mogą np. minimalizować poślizg). Efekt takiego zakupu jest dość znaczący, a sama cena stosunkowo niewielka.

Funkcjonalne dodatki do sprzętu

Etui do Nintendo Switch

Jednym z głównych zastosowań konsoli japońskiego producenta jest użytkowanie go w formie przenośnej, czyli zabieramy ją ze sobą m.in. w podróż. Oznacza to, że powinniśmy ją odpowiednio zabezpieczyć podczas transportu i przenoszenia, a najlepiej w tym celu sprawdzi się dedykowane Nintendo Switch etui. Dzięki mnogości wzorów i kolorów modeli dedykowanych konsoli, możemy dobrać opcję pasującą do naszego gustu. Etui może być w formie całościowej lub odsłaniającej ekran, w takim jednak wypadku dobrze dokupić dodatkową ochronę na niego, np. w postaci szkła hartowanego.

Stojak na konsolę Nintendo Switch

Różnorodne stojaki są jednymi z najczęstszych dodatków do wszelkiego rodzaju sprzętów. Nie inaczej jest w przypadku Nintendo Switch. Podstawka pod Nintendo sprawdza się pod różnymi względami: może być wygodnym stojakiem podczas „stołowego” korzystania z konsoli, dogodnym miejscem na jej odłożenie po zakończeniu rozgrywki, a nawet pełnić funkcję stacji dokującej, która dodatkowo ładuje sprzęt, gdy go aktualnie nie używamy.

Nintendo Switch Lite

Choć Nintendo Switch Lite nie należy do akcesoriów, to powinno się ono jednak znaleźć w tym zestawieniu. Jest to bowiem swoista „dodatkowa opcja” dla tych, którzy planują wykorzystywać platformę japońskiego producenta jedynie w sposób mobilny i jednocześnie nie chcą nadwyrężać swojego budżetu na funkcje, których nie wykorzystają. Wychodząc naprzeciw właśnie takim potrzebom, powstała wersja Lite konsoli, która jest jednolitym konstruktem, bez możliwości odłączenia kontrolerów. Poza tym, posiada ona wszystkie możliwości i cechy, jakie ma Nintendo Switch w wersji przenośnej. Adekwatna jest także cena urządzenia, która jest proporcjonalnie niższa w stosunku do podstawowej wersji konsoli.