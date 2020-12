Nintendo Switch - gdzie kupić. Najlepsze oferty

Planujecie kupić konsole Nintendo Switch sobie lub komuś bliskiemu na nadchodzące święta? Podpowiadamy, gdzie możecie znaleźć ciekawą ofertę.

Spis treści

Nadchodzące święta Bożego Narodzenia to doskonały moment na zakup ciekawego prezentu dla kogoś bliskiego lub sprawienie przyjemności samemu sobie. Wszak kto lepiej wie z czego ucieszymy się pod choinką, niż my sami. Niestety, nadchodzący wieczór Wigilijny spędzimy w dość okrojonym gronie (chyba, że spotkanie fizyczne połączymy z Wigilią w trybie online, a podpowiedzi jak sprawnie to zorganizować znajdziecie tutaj). Co więcej, od 28 grudnia 2020 roku do 17 stycznia 2021 roku, będzie obowiązywał narodowy lockdown. Oznacza to, że prezentów w tym roku otrzymamy prawdopodobnie mniej, a przez najbliższy miesiąc będziemy musieli zorganizować sobie rozrywkę na własną rękę, spędzając wolny czas w zaciszu naszego miejsca zamieszkania.

Dlatego właśnie, doskonałym pomysłem na zakup jest Nintendo Switch. To wyjątkowa konsola, która w przeciwieństwie do większości innych sprzętów do grania, jest wielowymiarowa i można jej używać na kilka sposobów. Tak więc, możecie podłączyć ten sprzęt do telewizora i rozsiąść się wygodnie w fotelu, zażyć trochę ruchu oraz popracować nad formą w bardziej wyczynowych tytułach (np. z dołączonym zestawem ring fit), a gdy znudzi wam się ta pozycja, możecie przenieść się do łóżka i grać trzymając konsolę przed sobą. Z kolei po zakończeniu narodowej kwarantanny, nic nie stoi na przeszkodzie, aby zabrać urządzenie w podróż i w ten sposób umilić sobie czas. Sprzęt jest też doskonałą rozrywką dla najmłodszych, szczególnie tych, znudzonych zamknięciem i zdalnym nauczaniem.

Gdzie kupić Nintendo Switch

Jeśli już zdecydowaliście się na zakup konsoli Nintendo, podpowiadamy, gdzie możecie jej szukać i w jakich cenach jest obecnie.

Konsole Nintendo Switch Niebiesko-czerwona

Allegro

Możliwość rozłożenia na raty 0%, darmowa dostawa z Allegro Smart.

Media Expert

Możliwość rozłożenia na raty 0% lub zapłacenia połowy ceny teraz i drugiej połowy za pół roku, darmowa dostawa, gwarancja dostawy jeszcze przed świętami.

Media Markt

Możliwość rozłożenia na raty 0% i opóźnienia spłaty o trzy miesiące, darmowa dostawa, gwarancja dostawy jeszcze przed świętami.

Konsole Nintendo Switch w kolorze szarym

morele.net

Możliwość rozłożenia na raty 0%, darmowa dostawa, gwarancja dostawy jeszcze przed świętami.

NEO24

Możliwość rozłożenia na raty, darmowa dostawa.

X-COM

Możliwość rozłożenia na raty, darmowa dostawa, gwarancja dostawy jeszcze przed świętami.

Nintendo Switch edycje specjalne

Media Markt

Możliwość rozłożenia na raty 0% i opóźnienia spłaty o trzy miesiące, darmowa dostawa, gwarancja dostawy jeszcze przed świętami.

Media Expert

Możliwość rozłożenia na raty 0% lub zapłacenia połowy ceny teraz i drugiej połowy za pół roku, darmowa dostawa, gwarancja dostawy jeszcze przed świętami.

Nintendo Switch Ring Fit Adventure

Media Markt

Możliwość rozłożenia na raty 0% i opóźnienia spłaty o trzy miesiące, darmowa dostawa, gwarancja dostawy jeszcze przed świętami.

Allegro

Zestaw Ring Fit Adventure - 598,99 złotych

Możliwość rozłożenia na raty 0%, darmowa dostawa z Allegro Smart.

Nintendo Switch Lite

x-com

Możliwość rozłożenia na raty, darmowa dostawa, gwarancja dostawy jeszcze przed świętami.

Allegro

Możliwość rozłożenia na raty 0%, darmowa dostawa z Allegro Smart.

NEO24

Możliwość rozłożenia na raty, darmowa dostawa.