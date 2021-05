Nintendo Switch – jaką kartę pamięci kupić? [Poradnik]

Każdy z graczy z pewnością spotkał się z sytuacją, w której musiał odinstalować jedną ze swoich ulubionych gier, aby zrobić miejsce dla kolejnej. Wybór odpowiedniej karty pamięci może rozwiązać taki problem.

Przenośna konsola od Nintendo okazała się nie tylko jedną z najpopularniejszych konsol w swojej kategorii, ale jedną z najlepiej sprzedających się konsol bez rozdzielenia ich na te przenośne i stacjonarne. Posiada ona jednak jedną, dosyć znaczącą wadę, z którą należy uporać się już przy zakupie urządzenia. O czym mowa? O pojemności Switcha, która wynosi zaledwie 32 GB. W obecnych czasach i przy rozmiarze gier dla większości użytkowników będzie to niewystarczające, dlatego kupując konsolę najlepszym wyjściem będzie zakup karty pamięci.

Karta karcie nierówna

Przy wyborze odpowiedniej karty musimy jednak zwrócić uwagę na kilka parametrów, ponieważ karty, które sprawdzą się w kamerze, czy lustrzance, niekoniecznie zapewnią nam optymalny efekt, kiedy włożymy je do naszego Switcha. Konsola posiada wbudowane wejście na karty typu microSD/SDHC/SDXC. Standard kart SD jest najstarszym i najdłużej użytkowanym z nich, jednak z czasem okazał się być niewystarczający, ze względu na małą pojemność. Wprowadzono więc wersję 2.0, czyli typ SDHC (Secure Digital High Capacity), który oferował znacznie więcej miejsca niż jego poprzednik. Najmłodszym typem jest SDXC (Secure Digital Extended Capacity), co w praktyce oznacza powiększoną pojemność, a karty te mogą pomieścić nawet do 2 TB danych. Pojemność karty oczywiście ma duże znaczenie, jednak każdy z użytkowników zapewne sam zdecyduje, ile dodatkowej przestrzeni jest mu potrzebne.

Kolejną ważną informacją będzie prędkość odczytu oraz zapisu danych przez naszą kartę. Te dane początkowo określone były przez 4 klasy: Class 2, Class 4, Class 6 i Class 10, które oznaczają odpowiednio 2, 4, 6 i 10 MB/s minimalnego transferu. Ponieważ takie prędkości z czasem okazały się być niewystarczające, wprowadzono magistralę UHS (Ultra High Speed) i jej oznaczenia U1 oraz U3, które oferują odpowiednio 10 oraz 30 MB/s transferu minimalnego. Takie karty będą z naszą konsolą współpracować najwydajniej.

Przede wszystkim powinniśmy jednak zwrócić uwagę na liczbę obsługiwanych operacji wejścia i wyjścia. Tutaj z pomocą przychodzą nam oznaczenia A1 oraz A2, które znajdziemy na karcie. Oznaczenie A1 informuje nas, że karta jest w stanie obsłużyć 500 operacji na sekundę, natomiast A2 to już nawet 2000 takich operacji. Mówiąc prościej: im więcej obsłużonych operacji na sekundę, tym płynniejsza będzie nasza rozgrywka.

Wiedząc już te rzeczy, możemy w końcu przejść do wyboru karty, którą umieścimy w konsoli:

SanDisk NINTENDO SWITCH microSDXC 256GB: firma SanDisk posiada najszerszy wybór kart, które są obsługiwane przez Switcha, a w dodatku wypuściła serię kart dedykowanych konsoli. Poza specjalnym wyglądem oferuje ona nam prędkość odczytu do 100 MB/s oraz 90 MB/s prędkości zapisu. Karta typu A1 przetwarzająca 500 operacji na sekundę.

SanDisk Extreme Mobile microSDXC 256GB: W ofercie SanDiska znajdziemy także kartę typu A2, zapisującą 2000 operacji na sekundę i odczytująca ich aż 4000. Ta konkretna karta oferuje nam także najwyższą z prezentowanych prędkość przesyłania danych: wedle producenta może ona sięgnąć nawet 160 MB/s oraz do 90 MB/s zapisu plików.

Kingston Canvas Select Plus microSD 256 GB: ta karta oferuje nam podobne parametry jak powyższe, umożliwiając odczyt danych z prędkością do 100 MB/s i zapis do 85 MB/s. Model Canvas Select Plus jest kartą typu A1 obsługująca 500 operacji na sekundę.

Adata Premier Pro microSDXC 256GB UHS-I U3 V30S A2: Kolejna z prezentowanych kart typu A2, co pozwala obsłużyć jej nawet 2000 operacji na sekundę. Prędkości odczytu i zapisu danych są porównywalne z kartami powyżej, odpowiednio 100 oraz 80 MB/s.

