Nintendo Switch łączy siły z iOS 16! Kontrolery konsoli zyskają nowe życie

Apple ogłosiło aktualizacje systemów iOS i MacOS oraz programy beta dla deweloperów, w ramach których mogą oni rozpocząć testowanie nowych funkcji. Niektóre ze zmian, które pojawią się wraz z iOS 16, opisaliśmy już w osobnym wpisie, ale jedną z nich, o której Apple nie wspomniało wprost, jest to, że nowa wersja systemu operacyjnego przynosi natywną obsługę Joy-Conów i kontrolera Pro do Nintendo Switch.

Joy-Cony to kontrolery, które doczepiane są do konsoli przenośnej Nintendo Switch i mogą być używane pojedynczo jednocześnie (po jednym w każdej ręce) lub jeden Joy-Con może być używany jako pojedynczy kontroler z bardziej podstawowymi elementami sterującymi. Jak zauważył deweloper @Rileytestut, system iOS 16 obsługuje Joy-Cony poprzez Bluetooth.

Zobacz również:

!!! iOS 16 natively supports Nintendo Switch Pro Controllers!! Can confirm they work perfectly with Delta ???? pic.twitter.com/p8u1sdjvTt

Inżynier Apple, Nat Brown, potwierdza, że można sparować dwa kontrolery Joy-Con i przełączać się między używaniem obu lub jednego w iOS 16, naciskając i przytrzymując przyciski Capture i Home na jednym z nich.

Support seems to be working already, at least for the pro controller, haven’t tested joy cons