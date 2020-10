Nintendo Switch lepsze od PS5 i Xbox Series X? Tak twierdzą analitycy

Konsole PlayStation 5 i Xbox Series X rozpoczną kolejną, dziewiątą już generację konsol. Długo wyczekiwane urządzenia - PlayStation 5 i Xbox Series X, zadebiutują niemal w tym samym czasie (w połowie listopada). Okazuje się jednak, że pomimo ogromnego zainteresowania nowymi konsolami, to bohaterem świątecznych zakupów zostanie Nintendo Switch.

Nintendo Switch lepsze od PS5 i Xbox Series X?

Nintendo zawsze lubiło iść pod prąd. Ten legendarny producent zapisał się już złotymi zgłoskami w historii gamingu, zawdzięcza to m.in. bezkompromisowemu podejściu do tworzenia nowych konsol. Po ogromnej wpadce jaką była Wii U, japońskiemu producentowi udało się powrócić do łask graczy dzięki znakomite, hybrydowej konsolce - Nintendo Switch. Pomimo braku mocy i możliwości jaką oferują urządzenia konkurencji, "pstryczek" znakomicie odnalazł się na rynku i co najważniejsze, wciąż rewelacyjnie się sprzedaje.

Mat Piscatella - analityk branżowy z firmy NPD, sugeruje, że w najbliższej przyszłości nic się nie zmieni. Co więcej, Nintendo Switch ma ogromne szanse osiągnąć, w najbliższym okresie świątecznym, znacznie lepszą sprzedaż niż PlayStation 5 i Xbox Series X.

Skąd takie przypuszczenia? Zdaniem Piscatelli - Switch, paradoksalnie, wykorzysta ogromne zainteresowanie przedsprzedażą nowych konsol Microsoftu i Sony. Może się bowiem okazać, że w drugiej połowie listopada i grudniu na sklepowych półkach zabraknie dostępnych urządzeń. Klienci, którzy będą mieli przygotowane fundusze na zakup nowej konsoli mogą zdecydować się na inwestycje w Switcha. Szczególnie, że, jak przedstawiono już wcześniej, amerykańskie rodziny bardzo często posiadają więcej niż jeden egzemplarz konsoli Nintendo.

Switch będzie gorącym prezentem świątecznym. W czwartym kwartale więcej gospodarstw domowych wybierze konsole Nintendo. Brak dostępnych zapasów PlayStation 5 i Xbox Series X/S spowoduje, że Switch będzie atrakcyjną, dostępną opcją. - Mat Piscatella, analityk firmy NPD

Czy zakup Nintendo Switch to dobra decyzja? Zdecydowanie tak, choć może warto wstrzymać się z tym do nowego roku. Coraz więcej plotkuje się o debiucie mocniejszej wersji urządzenia ze wsparcie dla 4K - Nintendo Switch Pro.

Zobacz również: PlayStation 5 - interfejs użytkownika poznamy już w tym tygodniu