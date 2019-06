Nintendo Switch może otrzymać jeszcze więcej gier z NES-a. Switch Mini coraz bardziej prawdopodobny

Japoński producent uruchomił w zeszłym roku usługę Nintendo Switch Online, która oprócz możliwości grania po sieci czy zapisów w chmurze, regularnie dostarcza nam klasyczne gry z konsoli NES. Podczas ostatniego spotkania akcjonariuszy, włodarze Nintendo ujawnili, że możemy spodziewać się poszerzenia portfolio gier z NES-a na Nintendo Switch.

Nintendo Switch Online to usługa abonamentowa, na wzór PlayStation Plus czy Xbox Live Gold. Obecnie jest ona wymaga jeśli chcemy uczestniczyć w sieciowych rozgrywkach multiplayer. Jej koszt wynosi: 16 złotych za 30 dni dostępu, 32 złote za 3 miesiące bądź 80 złotych za cały rok. Jest to niezbyt wygórowana cena, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę oferty konkurencji.

Dodatkową zaletą posiadania Nintendo Switch Online jest dostęp do stale rozrastającej się biblioteki gier z konsoli NES. Wśród dostępnych produkcji możemy znaleźć takie klasyki jak: Donkey Kong, Mario Bros., Super Mario Bros., Dr. Mario, The Legend of Zelda czy Double Dragon. Jak się okazuje w niedalekiej przyszłości możemy spodziewać się jeszcze większej ilości kultowych tytułów w ramach NSO. Przedstawiciele Nintendo ujawnili, że planują rozszerzyć portfolio dostępnych gier z NES-a w ramach abonamentu. Co ciekawe, dodano również, że rozważane są także inne sposoby dostarczania klasycznych tytułów. Czyżby szykowała nam się kolejna wersja konsolki retro NES Classic Mini? Możliwe też, że japoński producent będzie chciał rozszerzyć swoje wpływy na smartfonach i innych urządzeniach mobilnych, a gry retro wydają się tam idealnie pasować.

Przedstawiciele Nintendo odnieśli się również do spekulacji na temat nowej wersji konsoli Nintendo Switch. W krótkim komunikacie zdradzono, że jakiekolwiek dyskusje w tej sprawie mogłyby popsuć ewentualną niespodziankę potencjalnym klientom, a także zaszkodzić akcjonariuszom. Podkreślono również, że Nintendo zawsze prowadzi prace nad rozwojem nowych urządzeń.

Domniemany Nintendo Switch Mini ma być nieco okrojoną (i tym samym tańszą) wersją dostępnego obecnie na rynku modelu. Spekuluje się, że nowa edycja Switcha zadebiutuje pod koniec bieżącego roku.

