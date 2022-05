Nintendo Switch - najlepsze nadchodzące gry. W co jeszcze zagramy w 2022 roku?

Nintendo Switch ma bardzo bogatą bibliotekę gier ekskluzywnych, która cały czas się powiększa. Przedstawiamy najlepsze, nadchodzące gry, które sprawdzimy jeszcze w tym roku.

Nintendo Switch jest jedną z najlepiej sprzedających się konsol na świecie. Co więcej, mówi się, że japoński handheld jest dopiero w środku swojego cyklu życia, więc możemy spodziewać się jeszcze wielu świetnych gier ekskluzywnych, które trafią na ten system. Przedstawiamy najciekawsze z nich, jakie zadebiutują na rynku jeszcze w tym roku.

Mario Strikers: Battle League

Premiera - 10 czerwca 2022

Mario Strikers: Battle League to powrót jeden z najlepszych gier sportowych ze świata Mario. Zasady są proste. Jak to piłce nożnej wygrywa drużyna, która zdobędzie najwięcej goli. Jednak w przeciwieństwie do ogólnie przyjętych zasad futbolu, naszych zawodników możemy wyposażać w dodatkowe narzędzie i moce zwiększające zdolności ofensywne i defensywne. Każda z drużyn składa się z 5 graczy. Możemy grać przeciwko AI bądź w kooperacji ze znajomymi lub przez internet.

Fire Emblem Warriors: Three Hopes

Premiera - 24 czerwca 2022

Fire Emblem Warriors: Three Hopes to druga odsłona serii spin-offów Fire Emblem. Podczas rozgrywki trafimy do krainy Foldan, która jest areną zażartego konfliktu. Całą rozgrywkę obserwujemy z perspektywy trzeciej osoby. Podczas podróży będziemy walczyć z całymi hordami wrogów, ale trafimy także na potężnych bossów. Twórcy oddają nam do dyspozycji kilka postaci. Każda z nich różni się od siebie pod względem stylu walki, uzbrojenia i indywidualnych umiejętności.

Live A Live

Premiera - 22 lipca 2022

Oryginalny Live A Live jest jedną z najciekawszych gier z gatunku jRPG w historii. Nigdy jednak nie została oficjalnie wydana poza Japonią. Gra zawiera w sobie 7 scenariuszy RPG, każdy z unikalnym bohaterem, scenerią oraz systemem walki. Ostatni z nich, czyli ósmy można odblokować. To on łączy wszystkie poprzednie wątki w jedną całość. Zdecydowanie jest na co czekać.

Xenoblade Chronicles 3

Data premiery - 29 lipca 2022

Xenoblade Chronicles 3 ma być największą grą RPG, jaka pojawi się w tym roku na Nintendo Switch. Możemy się spodziewać dziesiątek godzin zawartości i świetnej zabawy. Początkowo tytuł ten miał się pojawić w drugiej połowie roku, jednak twórcy pozytywnie zaskoczyli i do tego fantastycznego świata będziemy mogli wejść już 29 lipca.

Splatoon 3

Data premiery - 9 września 2022

Pierwszy raz w historii serii, już w dniu premiery w Splatoon 3 pojawi się kampania fabularna dla jednego gracza. Rdzeniem rozgrywki jednak nadal pozostaje multiplayer oraz tryb kooperacji. Podobnie jak w poprzednich odsłonach rozgrywkę będziemy obserwować z perspektywy trzeciej osoby. Gracze będą mogli przełączać się pomiędzy dwiema formami - humanoidalną oraz przypominającą ośmiornicę. A czym będziemy strzelać do przeciwników. Podobnie jak we wcześniejszych grach, główną amunicją będzie kolorowa farba.

Pokemon Scarlet and Violet

Data premiery - 2022

Scarlet and Violet to gry ze świata Pokemon 9 generacji. Opowieść przeniesie nas do zupełnie nowych regionów. Twórcy stworzyli prawdziwie otwarty świat, po którym będą wędrować dzikie Pokemony. Otrzymamy także trzy nowe pokemony startowe: trawiasty Sprigatito, ognisty Fuecoco i wodny Quaxley. Dokładna data premiery nie jest jeszcze znana.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope

Data premiery - 2022

Mario + Rabbids: Sparks of Hope to połączenie sił Nintendo oraz Ubisoftu. Tym razem Mario i Króliki wyruszają w podróż, aby ocalić Galaktykę. Twórcy skupiają się, aby większe znaczenie miała walka w czasie rzeczywistym oraz eksploracja świata, co nada grze jeszcze większego charakteru. Nie jest jeszcze znana dokładna data premiery. Wiemy jednak, że gra powinna pojawić się jeszcze w 2022 roku.

Bayonetta 3

Data premiery - 2022

Bayonetta 3 jest jedną z najbardziej wyczekiwanych premier na Nintendo Switch w 2022 roku. Tytuł ten jest już tak długo w produkcji, że już najwyższy czas, aby ponownie wcielić się w piękną i równie niebezpieczną wojowniczkę. Nie jest znana jeszcze dokładna data premiery, jednak miejmy nadzieję, że wkrótce dowiemy się, kiedy ponownie staniemy do walki z zastępami aniołów i demonów.

