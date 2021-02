Nintendo Switch otrzyma niezwykłą grę RPG - Project Triangle Strategy

Podczas właśnie zakończonego Nintendo Direct, zaprezentowano wyjątkową grę RPG - Project Triangle Strategy.

Project Triangle Strategy to wyjątkowo ciekawie zapowiadający się tytuł, który trafi na wyłączność konsoli Nintendo Switch już w przyszłym roku. Jest to połączenie taktycznej gry RPG ze strategią. W produkcji z łatwością dostrzeżmy inspiracje choćby Octopath Traveler (szczególnie w sferze wizualnej), ale również serią Fire Emblem.

Akcja gry przeniesie nas do fikcyjnego świata fantasy, w którym to o dominację walczą trzy potężne narody. Gracze wcielą się w przedstawiciela jednej z nacji i będą musieli za wszelką ceną nie dopuścić do upadku własnego mocarstwa. Kluczowym elementem rozgrywki ma być niezwykle rozbudowany system walki, który pozwoli wykazać się najlepszym strategom.

Również opowiedziana historia ma być dojrzała i skierowana do nieco starszych odbiorców. Twórcy zapowiadają, że każda nasza decyzją będzie realnie wpływać na otaczający nas świat i relacje, zarówno z innymi postaciami, jak i całymi mocarstwami. Ponoć mało prawdopodobne jest, aby dwóch graczy przeżyło dokładnie taką samą historię.

Jeśli jesteście ciekawi, jak Project Triangle Strategy prezentuje się w akcji, to już teraz możecie pobrać demonstracyjną wersję gry na Nintendo Switch.

Zobacz również: The Legend of Zelda Skywar Sword HD zapowiedziane! Premiera już w tym roku