Nintendo Switch z obsługą 4K? Powstaje nowa wersja konsoli

Jeśli szykujecie się do zakupu Nintendo Switch, to warto wstrzymać się jeszcze kilka miesięcy. Według najnowszych informacji, japoński producent szykuje znacznie potężniejszą wersję konsoli.

Nintendo Switch z 4K?

Jeśli wierzyć aktualnym doniesieniom, to już za niespełna trzy miesiące na rynku pojawi się nowa generacja konsol od Sony i Microsoftu. Zarówno PlayStation 5, jak i Xbox Series X mają przynieść ze sobą mnóstwo nowatorskich rozwiązań, a przy tym zapewnić nam płynną i efektowną rozgrywkę. Jak się okazuje, również Nintendo, wbrew wcześniejszym zapewnieniom, chce wejść godnie w dziewiątą generację.

Chyba nikt nie ma wątpliwości, że Nintendo Switch to znakomita konsola. Co równie ważne, oferująca mnóstwo znakomitych gier. Niestety, pod względem technologicznym, już w dniu premiery wydawała się nieco "przestarzała". Jak wynika z najnowszego raportu dziennikarzy serwisu Bloomberg, Nintendo ma pomysł na dalszy rozwój marki "Switch". Otóż okazuje się, że włodarze japońskiego producenta zlecili swoim podwładnym przygotowanie nowej, znacznie mocniejszej wersji konsoli. Jej główną cechą ma być pełne wsparcie dla rozdzielczości 4K. Oczywiście oznacza to, że nowy Nintendo Switch otrzyma również znacznie potężniejsze podzespoły, lepszy ekran i większą baterię.

Ponoć prowadzone są już zaawansowane prace na grami, które mają już w dniu premiery wykorzystać potencjał nowej konsoli. Nintendo chce bowiem przygotować bardzo mocny zestaw tytułów na start nowej wersji Switcha. Kiedy możemy spodziewać się debiutu "Pstryczka z 4K"? Zdaniem Bloomberga, do premiery sprzętu dojdzie już w 2021 roku.

