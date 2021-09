Nintendo Switch zaktualizowane o możliwość sparowania z AirPods

Minęło już prawie pięć lat, odkąd Nintendo wypuściło na rynek Nintendo Switch. Przygotowując nowy model, który pojawi się w przyszłym miesiącu, firma wreszcie zajęła się życzeniem swoich użytkowników: możliwością podłączenia AirPods i innych słuchawek Bluetooth do konsoli.

Możliwe będzie korzystanie z kontrolera Pro i słuchawek AirPods w tym samym czasie, ale nie można używać dwóch kontrolerów Pro i słuchawek bezprzewodowych jednocześnie. Firma zauważa również, że ich konsola może korzystać tylko z jednego urządzenia audio Bluetooth w tym samym czasie, ale może być sparowany z maksymalnie 10 urządzeniami. Nawet jeśli Nintendo dodaje tę możliwość, korzystanie z mikrofonów Bluetooth jest niemożliwe.

Jak sparować AirPods z Nintendo Switch?

Aby sparować słuchawki AirPods z Nintendo Switch, należy wykonać poniższe kroki:

The latest #NintendoSwitch update is now available, including the ability to pair Bluetooth devices for audio output.



For more information, including restrictions on some features while using Bluetooth Audio, please visit the support page: https://t.co/vzAB6lZTDu pic.twitter.com/6J5xcDl5kU