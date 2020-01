Nintendo Switch zdominowało rynek konsol w Japonii w 2019, PlayStation 4 radzi sobie coraz gorzej

Nintendo Switch nie pozostawiło żadnych wątpliwości kto rządzi w Japonii.

Nintendo Switch ma za sobą kolejny znakomity rok. Wbrew wcześniejszym obawom, sprzedaż hybrydowej konsoli japońskiego producenta nie tylko nie spadła, ale przekroczyła wszelkie oczekiwania. Spora w tym zasługa Nintendo Switch Lite, jak donosi serwis mcvuk (za Famitsu), po konsole Nintendo sięgnęło w ubiegłym roku blisko 4,45 miliona Japończyków. Na wynik ten składa się 3,45 miliona standardowych "pstryczków" i 1,05 miliona w wersji lite. Summa Summarum, Nintendo udało się sprzedać w minionym roku o 29% więcej urządzeń niż w roku 2018.

Na przeciwnym biegunie mamy sprzęt od Sony. W 2019 roku po PlayStation 4 i PlayStation 4 Pro sięgnęło zaledwie 1,2 miliona konsumentów. Oznacza to, że zainteresowanie konsolami producenta było mniejsze o blisko 30%, w porównaniu do 2018 roku.

Popularność konsoli Nintendo Switch przełożyła się bezpośrednio na sprzedaż gier. W czołowej dziesiątce najchętniej kupowanych tytułów, znalazło się aż 9 produkcji dedykowanych Switchowi. Zdecydowanym liderem zostały najnowsze Pokemony (Sword/Shield), które trafiły do blisko 3 milionów graczy. Ogromną popularnością wciąż cieszy się, wydane w zeszłym roku, Super Smash Bros. Ultimate, po które sięgnęło 1,09 miliona użytkowników. Podium zamyka jedyny tytuł na konsolę PlayStation 4 - Kingdom Hearts III, z wynikiem 862 tysięcy sprzedanych egzemplarzy.

Co ciekawe, Japonia, to nie jedyny kraj, w którym Switch triumfował w 2019 roku. Philippe Lavoué - główny menadżer francuskiego oddziału Nintendo, ujawnił niedawno, że tylko w ubiegłym roku Nintendo Switch sprzedało się w liczbie 1,25 milionów egzemplarzy, co pozwoliło konsoli zwyciężyć w plebiscycie na najpopularniejszą konsolę w kraju.

źródło: mcvuk.com/www.gamesindustry.biz