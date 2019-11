Nintendo Switch ze znakomitym wynikiem sprzedaży, konsola już bije PlayStation 4

Nintendo pochwaliło się najnowszymi wynikami konsoli Switch. Okazuje się, że w rodzimym kraju producenta hybrydowa konsolka już bije PlayStation 4.

Najnowsza konsola Nintendo - Switch zadebiutowała w marcu 2017 roku, od tamtej pory producentowi udało się sprzedać w rodzimym kraju, ponad 10 milionów egzemplarzy urządzenia. Warto podkreślić, że do tego wyniku zalicza się również sprzedaż konsoli Nintendo Switch Lite. Niemniej jest to osiągnięcie, które w tej generacji konsol sprawiło, że sprzęt Nintendo wyprzedził konstrukcję swojego odwiecznego rywala - Sony. Według ostatnich danych, PlayStation 4 w Japonii sprzedało się w liczbie 8,4 miliona sztuk, a warto przypomnieć, że PS4 zadebiutowało znacznie wcześniej niż Switch - na przełomie lat 2013 - 2014.

To jednak nie wszystkie dobre wieści, jakie napływają do nas z obozu Nintendo, producent pochwalił się również, że globalna sprzedaż Switcha osiągnęła już wynik 41,67 miliona urządzeń. Cel, który wyznaczył sobie na ten rok producent - 18 milionów sprzedanych konsol do końca tego rok fiskalnego (31 marca 2020 roku), wydaje się być w zasięgu ręki. Szczególnie, że sprzedaż konsol napędzana jest przez kolejne znakomite produkcje na wyłączność.

Ostatnio na konsoli japońskiego producenta pojawiła się gra Luigi’s Mansion 3, która z miejsca podbiła serca graczy i recenzentów na całym świcie, stając się przy tym największą premierą Nintendo na brytyjskim rynku w 2019 roku. Przed nami z kolei kolejna wielka premiera w postaci Pokemon Sword/Shield, która z pewnością pomoże producentowi w sprzedaży kolejnych egzemplarzy konsol.

źródło: gamingbolt.com