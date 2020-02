Nintendo coraz bardziej chciwe - Fire Emblem Heroes otrzyma przesadnie wysoki abonament

Nintendo wprowadza kolejne przepustki sezonowe do swoich gier, tym razem padło na Fire Emblem Heroes. Jak na darmowy tytuł, kwota jest ogromna.

Fire Emblem Heroes to taktyczne rpg, wydane przez Nintendo na urządzenia mobilne z systemem Android i iOS. Jest to gra typu free-to play, z opcjonalnymi mikropłatnościami, a dodatkowo, od piątego lutego ruszy sprzedaż specjalnej, złotej przepustki dla graczy - Feh Pass.

Przepustki w darmowych tytułach nie są niczym nowym, samo Nintendo już wcześniej wprowadziło podobną opcję m.in. w Mario Kart Tour. Problem w tym, że producent, ośmielony sukcesem przepustki do Mario Kart Tour (w wysokości pięciu dolarów), postanowił znacząco podnieść ceny. Kwota, którą przyjdzie nam zapłacić za Feh Pass, jest szokująca, bo wynosi aż dziesięć dolarów! Co gorsza, można się poważnie zastanawiać, czy jest ona adekwatna do zawartości?

W ramach przepustki sezonowej otrzymamy: nowe zadania, możliwość nawiązania relacji z maksymalnie trzema bohaterami oraz możliwość przewinięcia tury, jeśli popełniło się błąd. Najważniejszym z dodatków jest funkcja Resplendent Attire, która, co miesiąc, zapewni dwa nowe kostiumy dla określonych bohaterów. Kostiumy te dodają po dwa punkty do każdej statystyki bohatera. Summa summarum ogólna zawartość nie robi wielkiego wrażenia, a cena jest znacznie zawyżona.

Niedawno Nintendo chwaliło się ogromnymi wpływami ze sprzedaży gier i konsol. Widocznie, zachęceni zyskami i sukcesem, postanowili jeszcze bardziej zwiększyć swoje zarobki. Jednak firma powinna się dobrze zastanowić czy obrana przez nich droga jest właściwa.

Jeśli nie przepadacie za mobilnym graniem, a zainteresowała was seria Fire Emblem, to warto spróbować jej najnowszej odsłony - Fire Emblem Three Houses, która zadebiutowała w zeszłym roku na wyłączność konsoli Nintendo Switch.

