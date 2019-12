Nintendo na dobrej drodze do sprzedaży 100 mln konsol Switch

Analitycy Bloomberga po przyjrzeniu się sprzedaży konsoli Switch mają dobre informacje dla Nintendo. Firma jest na dobrej drodze do osiągnięcia pułapu 100 mln egzemplarzy swojej konsoli.

Konsola Nintendo Switch został okrzyknięta zwycięzcą zakończonego Black Friday. Większość sprzedawców w Stanach Zjednoczonych oferowała Switcha w zestawie z grą Mario Kart 8 w cenie 299 dolarów. Dzięki temu kupujący mogli zaoszczędzić 60 dolarów. Co ciekawe, to identyczna oferta jaką Nintendo oferowało przed rokiem. Ale to nikomu nie przeszkadzało.

Analitycy przewidują, że w IV kwartale 2019 roku Nintendo sprzeda 9,5 mln egzemplarzy Switcha oraz ok 65 mln gier. W ciągu kolejnych trzech lat firma ma sprzedawać 20 mln konsol każdego roku. Analitycy bardzo optymistycznie patrzą w przyszłość, bo utrzymując takie wyniki Nintendo osiągnie pułap 100 mln sprzedanych Switchów w 2023 roku.

Gdyby faktycznie Nintendo udało się sprzedaż taką liczbę Switchów, konsola dołączyłaby do elitarnego grona, w którym już znajdują się PlayStation 2, PlayStation 4, PlayStation oraz Nintendo Wii. Switch to idealny przykład tego, że nie zawsze liczy się tylko grafika. A dzięki udostępnianiu takich tytułów jak choćby Wiedźmin 3 gracze bardzo chętnie decydują się na zakup konsoli.