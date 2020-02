Nintendo nie wierzy, że PS5 i Xbox Series X wpłyną negatywnie na działalność firmy

Nintendo nie opracowuje konsoli nowej generacji jednocześnie twierdzą, że Sony i Microsoft nie zagrażają ich pozycji na rynku.

W chwili obecnej od prawie trzech lat flagową konsolą Nintendo jest Switch. To przenośna konsola do gier oparta na mobilnej architekturze, która po podłączeniu do specjalnej stacji dokującej zamienia się w stacjonarną konsolę z dedykowanym padem. Switch zadebiutował w momencie, kiedy konsole takie, jak PlayStation 4 i Xbox One były już w połowie swojego cyklu życiowego.

Mimo zbliżającej się premiery konsol następnej generacji Nintendo wierzy, że zarówno Sony, jak i Microsoft nie pogorszą sytuacji Nintendo na rynku gier wideo.

Odpowiadając na pytania inwestorów po ostatnim raporcie finansowym Nintendo, prezes Nintendo Shuntaro Furukawa powiedział inwestorom, że choć zdaje sobie sprawę, że wraz z pojawieniem się PS5 i Xbox Series X nastąpi zmiana na rynku gier wideo, nie uważa, aby premiery nowych konsol Sony i Microsoftu miały zbyt duży wpływ na model biznesowy Nintendo, ponieważ docelowi odbiorcy konsol nowej generacji i Switch'a są inni.

W sumie trudno się z tym nie zgodzić. Konsole od Nintendo zawsze były zupełnie inne od rozwiązań konkurencji. Japończycy oferują odmienną bibliotekę gier, w której nie brakuje ciekawych tytułów, a jednocześnie brakuje gier znanych z komputerów PC oraz konsol konkurencji.

Dodatkowo Nintendo podchodzi do gier zupełnie inaczej od konkurencji. Japończycy zamiast patrzyć na wydajność i jakość wizualną przykładają ogromną wagę do rozgrywki.

W bezpośrednim zestawieniu parametry techniczne Nintendo Switch nie robi wrażenia nawet na konsolach PlayStation 4 i Xbox One. W środku umieszczono procesor Nvidia Tegra X1 składający się łącznie z ośmiu rdzeni wykonanych w dwóch różnych architekturach. Switch wyświetla gry w rozdzielczości 720p na wbudowanym ekranie oraz w 1080p na telewizorach. Rozdzielczość 4K nie jest obsługiwana, a wbudowana pamięć operacyjna to ledwie 4 GB.

Mimo tego Nintendo sprzedało oszałamiającą ilość konsol Switch. Od premiery w marcu 2017 roku do zeszłego tygodnia wysłano do odbiorców łącznie aż 52 miliony konsol Nintendo Switch.

