Nioh 2 dostępne dla wszystkich już od 28 lutego

Studio Team Ninja wraz z Sony, poinformowali dzisiaj o otwartych beta testach gry Nioh 2.

Nioh 2 od Team Ninja to jedna z największych premier marca. Produkcja wczoraj uzyskała złoty status, co oznacza, że prace nad nią zostały zakończone. Zarówno japońskiemu deweloperowi, jak i Sony zależy, aby po grę sięgnęło jak najwięcej graczy, z tego też powodu poinformowano dzisiaj, że wszyscy chętni będą mogli pod koniec lutego wypróbować ostatnią wersję Nioh 2 i sprawdzić czy warto zainwestować w nią pieniądze.

Otwarta beta, albo jak określa to Sony - Nioh 2 Last Chance Trial, wystartuje 28 lutego (piątek) i potrwa do 1 marca (niedziela). W tym czasie gracze będą mogli wypróbować większość z nowości, które przyniesie ze sobą kontynuacja Nioh.

Entuzjaści dogłębnej personalizacji swoich awatarów, z pewnością będą zadowoleni z rozbudowanego edytora postaci. Możliwe będzie również wykorzystanie niezwykłych mocy Yokai oraz zupełnie nowej broni o nazwie Switchglaive, która posiada kilka form, pomiędzy którymi można się błyskawicznie przełączać.

W ramach beta testów możliwe będzie wykonanie trzech wymagających misji. Niestety, już teraz wiadomo, że postępy z wersji próbnej nie będą mogły być przeniesione do pełnej gry. Na osłodę pozostaje nam możliwość przeniesienia wyglądu naszej postaci, więc jeśli Nioh 2 przypadnie wam do gustu, to już teraz będziecie mogli poświęcić więcej czasu na stworzenie idealnego awatara, aby w dniu premiery od razu wskoczyć do akcji.

Nioh 2 zadebiutuje 13 marca, wyłącznie na PlayStation 4.

źródło: blog.eu.playstation.com