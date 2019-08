Nioh 2 – nowy protagonista na pierwszych screenach

Studio Team Ninja zaprezentowało nowe screeny z nachodzącej produkcji – Nioh 2, na których możemy przyjrzeć się nowemu, niezwykłemu protagoniście.

Historia Williama Adamsa – bohatera pierwszej odsłony Nioh, dobiegła końca wraz z ostatnim dodatkiem do gry - Bloodshed’s End. Twórcy kontynuacji zdecydowali się na zupełnie nową opowieść i nowego protagonistę. Tom Lee - dyrektor kreatywny z Team Ninja, w najnowszym wpisie na blogu PlayStation podzielił się z nami pierwszymi informacjami dotyczącymi bohatera Nioh 2.

Akcja gry Nioh 2 przeniesie nas do Japonii w okresie Sengoku (przypadającym na lata 1467 –1573). Gracze wcielą się w wyjątkowego samuraja, który będzie pół człowiekiem, pół yokai. Podczas zabawy będziemy mogli grać zarówno w ludzkiej, jak i demonicznej formie. Twórcy obiecują, że metamorfoza w yokai będzie prawdziwie spektakularna. Nieludzka forma zaoferuje nam nie tylko dostęp do nowych zdolności, ale jest też ściśle powiązana z fabułą gry. W takcie zabawy mamy bowiem trafić do mrocznego królestwa yokai.

Tom Lee zdradził również, że nowych materiałów z gry możemy spodziewać się podczas Tokyo Game Show 2019, które rozpoczną się 12 września i potrwają do 15 dnia tego miesiąca.

Nioh 2 nie ma jeszcze ustalonej daty premiery, możliwe jednak że w niezwykłą podróż do Japonii udamy się jeszcze w tym roku.

źródło: blog.eu.playstation.com