Nioh 2 - nowy zwaistun przybliża nam fabułę gry

Studio Team Ninja, wraz z wydawcą gry Nioh 2 - Koei Tecmo, zaprezentowało dzisiaj nowy, fabularny zwiastun produkcji. Dodatkowo poznaliśmy szczegóły popremierowego wsparcia gry.

Studio Team Ninja opublikowało dzisiaj najnowszy zwiastun swojej produkcji, który tym razem skupia się na historii opowiedzianej w Nioh 2. Możemy przyjrzeć się m.in. nowemu protagoniście - najemnikowi, który posiada w sobie krew zarówno człowieka, jak i yokai. Co istotne, podczas zabawy będziemy mogli wykorzystać nie tylko ludzkie zdolności bohatera, ale również te pochodzące od magicznych yokai.

Nioh 2 zabierze nas do roku 1555, burzliwego okresu w historii Japonii znanego również jako Sengoku. Wówczas "krajem kwitnącej wiśni" targały niezliczone konflikty. Nasz bohater będzie musiał stawić czoła nie tylko ludzkim przeciwnikom, ale również demonom i złym duchom. Wiemy również, że w trakcie zabawy przyjdzie nam zwiedzić krainę cieni (Dark Realm), zamieszkaną głównie przez złe yokai.

Przy okazji premiery zwiastuna, twórcy zdradzili również plany dotyczące popremierowego rozwoju gry. Podobnie jak miało to w przypadku pierwszej odsłony Nioh, gracze będę mogli liczyć na płatne dodatki zawierające zupełnie nową historię i obszary do zwiedzenia. Team Ninja ma w planach trzy duże rozszerzenia, co ciekawe fabuła każdego z nich skupiać się będzie na wydarzeniach sprzed Nioh 2.

Oczywiście dodatki zaoferują nam również nowych bossów, pomniejszych przeciwników, bronie, wyposażenie, postaci niezależne oraz zdolności. Twórcy potwierdzili również, że dostępny będzie pakiet zbiorczy DLC w postaci przepustki sezonowej. Co istotne, gracze, którzy zdecydują się na zakup Nioh 2 - cyfrowa edycja deluxe, otrzymają wszystkie dodatki w bonusie.

Nioh 2 zadebiutuje już 13 marca, wyłącznie na konsoli PlayStation 4.