Nioh 2 w "złocie"! Premiera gry odbędzie się zgodnie z planem

Studio Team Ninja poinformowało właśnie, że proces produkcji gry Nioh 2 dobiegł końca i nic już nie zagraża premierze gry.

Nic już nie zagraża, wyznaczonej na przyszły miesiąc, premierze gry Nioh 2. Po dzisiejszym ogłoszeniu twórców, gra trafi do tłoczni, a stamtąd już na sklepowe półki. Oczywiście dla studia Team Ninja nie oznacza to koniec prac. Możemy śmiało założyć, że po krótkim odpoczynku, zespół powróci do siedziby firmy i rozpocznie prace nad poprawkami i tzw. "day-one patch".

Następnie, studio będzie mogło już na bieżąco reagować na opinie graczy i w razie konieczności usprawniać Nioh 2. Wiemy już również, że nadchodząca produkcja Team Ninja otrzyma trzy duże rozszerzenia, które wzbogacą grę nie tylko o nowe historie, ale również przeciwników, bronie, wyposażenie i zdolności.

Przypomnijmy, że choć akcja gry Nioh 2 dzieje się przed wydarzeniami z pierwowzoru, to również zabierze nas do okresu w historii Japonii znanego jako Sengoku. Zasłynął on głównie z powodu licznych konfliktów wewnętrznych "kraju kwitnącej wiśni". Gracze wcielą się w nietypowego najemnika, w którego żyłach płynie zarówno ludzka, jak i demoniczna krew Yokai. Jak przystało na produkcję inspirowaną dziełami From Software, możemy spodziewać się ekstremalnie wysokiego poziomu trudności, ciekawych przeciwników i przerażających bossów.

Sporą nowością, którą wprowadzi Nioh 2 będzie rozbudowany system kooperacji, który pozwoli nam na przemierzanie świata gry wraz ze znajomymi.

Nioh 2 zadebiutuje już 13 marca, wyłącznie na konsoli PlayStation 4.

źródło: gematsu.com