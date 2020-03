Nioh 2 zapowiada się na kontynuację doskonałą, poznaliśmy pierwsze oceny gry

Nioh 2 zadebiutuje już w najbliższy piątek, ale już teraz możemy być pewni, że gracze otrzymają tytuł niemal doskonały. Przy okazji, wydawca gry opublikował zwiastun premierowy gry.

Nioh 2 autorstwa studia Team Ninja, dość niespodziewanie, wyrosło nam na jednego z największych kandydatów do gry roku 2020. Ta wyjątkowo wymagająca gra akcji z elementami rpg, może się obecnie pochwalić średnią ocen w serwisie Metacritic na poziomie 86 punktów. Na ten dorobek składa się średnia z aż 46 recenzji Nioh 2. Według większości recenzentów, najnowsze dzieło Team Ninja można określić jako kontynuację doskonałą. Gra rozwija i rozbudowuje niemal każdy element rozgrywki z pierwowzoru, co więcej nie brakuje też zupełnie nowych dodatków, które odświeżają i znacząco modyfikują dobrze znaną formułę gier typu "souls-like".

Najwięcej pochwał, otrzymał system walki, który znacząco rozbudowano w stosunku do pierwowzoru, wzbogacając go m.in. o unikatowe zdolności yokai. Pomimo nowych możliwości nasz bohater nie jest niezwyciężony, a poziom trudności wciąż jest ekstremalne wysoki. Na uznanie zasługuje również rozbudowany kreator postaci, tryb kooperacyjny oraz optymalizacja. Powrót do gry po porażce zajmuje z reguły zaledwie kilka, kilkanaście sekund.

Przypomnijmy, że akcja gry Nioh 2 przenosi nas do okresu Sengoku, w którym to Japonią targały wewnętrzne konflikty. Gracze wcielają się w najemnika, który jest potomkiem człowieka i yokai. Demoniczne pochodzenie pozwala mu nie tylko na korzystanie z wyjątkowych zdolności, ale również na przemianę się w potężną nadprzyrodzoną istotę.

Recenzenci podkreślają, że Nioh 2 oferuje zabawę na co najmniej kilkadziesiąt godzin. Przy czym warto pamiętać, że czas ten z całą pewnością się wydłuży, a to m.in. za sprawą już zapowiedzianych dodatków dlc do gry.

Nioh 2 zadebiutuje 13 marca, wyłącznie na PlayStation 4. W późniejszym terminie gra trafi również na PC.

źródło: gematsu.com