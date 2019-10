Nitro 440 Black Grey - kolejna propozycja Genesis

Fotel Genesis Nitro 440 to propozycja, która ma zdobyć serca graczy szukających estetyki, ergonomii i trwałości za rozsądną cenę.

Genesis Nitro 440 to fotel gamingowy na metalowym stelażu. Zastosowany w jego konstrukcji mechanizm umożliwia szerokie odchylanie oparcia oraz bujanie się. Został wykończony ekoskórą oraz tkaniną cechującą się dużą odpornością na ścieranie. Pod nimi znajduje się piankowe wypełnienie, mające dopasowywać do kształtu ciała. Fotel Genesis otrzymał szeroki zakres regulacji wysokości, zaś zintegrowane podłokietniki mają za zadanie zapewniać stabilne podparcie rąk. Fotel sprzedawany jest wraz z dwiema poduszkami - lędźwiową i zagłówkową, co ma zwiększyć komfort użytkownika zwłaszcza przy dłuższych sesjach. Nitro 440 wyposażono w duże, nylonowe kółka. Moga z niego korzystać osoby o wadze do 120 kg.

Fotel Genesis Nitro 440 jest już dostępny w sprzedaży w cenie 629 zł.

Dane techniczne: