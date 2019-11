Noc Smartfonów w Komputronik już dziś

Nie możesz doczekać się Black Friday? Szukasz nowego smartfona? Sprawdź nocną promocję Komputronika.

Komputronik jest dobrze znany większości konsumentów. To jedna z największych polskich sieci sklepów zajmujących się sprzedażą sprzętu komputerowego. Z okazji zbliżającego się Black Friday firma postanowiła przygotować promocję dla wszystkich internautów, którzy planują zakup nowego smartfona.

Nocne promocje to specjalna oferta, w której wybrane model smartfonów zostaną przecenione nawet o 600 zł.

Promocja potrwa od dziś 20.11 od godziny 21:00 do 21.11 do godziny 8:00 lud do wyczerpania ilości promocyjnych produktów. Komputronik zaznacza również, że ilośc produktów jest ograniczona, a jeden kupujący może zdecydować się na maksymalnie jedną sztukę produktu.

Sklep nie informuje jeszcze jakie modele zostaną przecenione. Na stronie promocji znajdują się jedynie logotypy Samsunga, Huawei, Xiaomi oraz Honor, które pozwalają domyślać się, że właśnie smartfony tych firm zostaną przecenione. Jak widać Komputronik zdecydował się Koreańskie i Chińskie marki, które są bardzo popularne nad Wisłą.

Promocja startuje już o 21:00. Wszystkie produkty znajdą się w tym linku.