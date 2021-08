Noc spadających gwiazd – deszcz Perseidów już wkrótce

Przed nami najbardziej widowiskowy deszcz spadających gwiazd w roku. Jak i kiedy go oglądać? Sprawdź szczegóły.

Poza pięknymi pełniami księżyca, nie ma chyba bardziej romantycznego zjawiska astronomicznego, niż spadające gwiazdy. Szczególnie, gdy mowa o całym deszczu spadających gwiazd, a nie pojedynczym wydarzeniu. Choć nadchodzący deszcz spadających gwiazd nie jest jedynym tego typu widowiskiem w ciągu roku, to sierpniowe jest zdecydowanie najbardziej spektakularne.

Źródło: Pexels/Frank Cone

W największym skrócie, spadającą gwiazdą nazywamy zjawisko, gdy w pobliżu Ziemi przelatuje kometa, a jej ogon zetknie się z atmosferą ziemską. Znajdujące się w nim niewielkie meteoryty ulegają w tym procesie spaleniu, a każdy z nich jest widoczny z powierzchni naszej planety jako przemieszczający się z dużą prędkością jasny punkt. Kilka razy w roku ma miejsce sytuacja, w której przelatująca obok Ziemi kometa znajduje się tak blisko, iż znaczna część jej ogona styka się z atmosferą, a tym samym liczniejsze meteoryty ulegają spaleniu, dzięki czemu mamy okazje obserwować niezwykle imponujące widowisko astronomiczne. Najczęściej, tzw. Nocom spadających gwiazd nadaje się nazwy pochodzące od gwiazdozbiorów, dlatego też kwietniowe wydarzenie nazywane jest Lirydami lub deszczem Lirydów, ponieważ odbywa się na tle gwiazdozbioru Liry.

Nadchodzące natomiast to Noc Perseidów, a określenie to wzięło się od tego, że meteoryty będące pozostałością komety Swift-Tuttle i wchodzące w tym okresie w styczność z ziemską atmosferą zdają się podążać w kierunku konstelacji Perseusza. Co ciekawe, ta konkretna noc spadających gwiazd nosi jeszcze jedną, ludową nazwę, a mianowicie Łzy św. Wawrzyńca.

Określenie to nawiązuje do męczennika, który został zamordowany w Rzymie podczas tortur 10 sierpnia 258 r. Według jednej z legend, święty Wawrzyniec płakał nad grzechami ludzi w trakcie przypalania nad rozżarzonymi węglami. Z racji rodzaju tortur, jakim został poddany, jest on partonem wszelkich zawodów związanych z ogniem. To wszystko, plus data śmierci spowodowało, że ludzie zaczęli kojarzyć spadające w tym okresie gwiazdy z ognistymi łzami świętego.

Źródło: Gryffyn m/Pexels

Jak, gdzie i kiedy oglądać Perseidy?

Perseidy są widoczne na nieboskłonie w okresie od 17 lipca do 24 sierpnia, jednak ich apogeum ma miejsce w nocy z 12 na 13 sierpnia. Astronomowie natomiast zapowiadają, że Rój Perseidów w 2021 roku będzie wyjątkowo imponujący ze względu na ilość meteorytów, które wejdą w jego skład. Pamiętajmy jednak, iż jeśli chcemy cieszyć się tym widowiskiem w pełnej krasie, należy udać się w miejsce oddalone od zabudowań, aby sztuczne światło tam emitowane nie zaburzało nam widoku.