Nocne promocje w RTV Euro AGD - rabaty warte uwagi

W RTV Euro AGD trwa nocna promocja na wybrane urządzenia - oferta jest limitowana i potrwa tylko przez kilka godzin. Co warto kupić taniej? Sprawdzamy.

W sklepie RTV Euro AGD można trafić na wyjątkowe rabaty podczas nocnej promocji - tym razem tylko do jutra, do godziny 11:00 możecie kupić wybrane urządzenia w niższych cenach. Zobaczcie, co zostało przecenione i na co warto zwrócić szczególną uwagę.

Telewizor Panasonic TX-50HX820E

Ekran: 50 cali, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi: tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu: 50 Hz / 60 Hz

Technologia obrazu: LED

Funkcje: HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia, USB - nagrywanie

Złącza: słuchawkowe, optyczne, CI+, Ethernet, 3x HDMI, 2x USB, komponentowe

Cena: 2 295 zł

Zobacz również:

Xiaomi Mi 11 Lite 5G 6/128GB

Aparaty tylny/przedni: 64 Mpix + 5 Mpix + 8 Mpix / 20 Mpix

Pojemność baterii: 4250 mAh

Pamięć: 6 GB / 128 GB

Wyświetlacz: 6,55 ", 2400 x 1080 pikseli, AMOLED

System operacyjny: Android 11

Procesor: 8-rdzeniowy Qualcomm Snapdragon 780G

Cena: 1 599 zł

HP Victus 16-e0242nw

Ekran: 16,1 cala, 1920 x 1080 pikseli 144 Hz

Procesor: AMD Ryzen™ 7 5800H 3,2 - 4,4 GHz

Pamięć: 16 GB DDR4 3200 MHz RAM

Dysk: 1 TB SSD

Grafika: NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 + AMD Radeon™ Graphics

System operacyjny: bez systemu

Cena: 5 399 zł

Philips PerfectCare PSG8140/80

Moc: 2700 W

Ciśnienie: 8,5 bara

Wytwarzanie pary: 170 g/min

Dodatkowe uderzenie pary: 700 g/min

Pojemność zbiornika na wodę: 1,8 litra

Długość przewodu sieciowego: 1,8 m

Automatyczne wyłączenie żelazka: tak

Pionowy wyrzut pary: tak

Cena: 1 999 zł

Hoover H-Free 100 HF122RH 011

Napięcie akumulatora: 22 V

Odkurzacz ręczny/Funkcja mycia: tak / nie

Poziom hałasu: 78 dB

Waga: 2,4 kg

Maksymalny czas pracy: 40 minut

Cena: 449 zł

