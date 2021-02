Nocne wyprzedaże w x-kom! To wyjątkowa okazja na tańsze zakupy

W sklepie x-kom ruszyła wyprzedaż z rabatami nawet do -57%. Na liście przecenionych produktów znalazły się smartfony, telewizory, laptopy oraz wiele innych urządzeń elektronicznych. Sprawdzamy najciekawsze propozycje.

Spis treści

Nocna wyprzedaż w x-kom to idealna okazja, by taniej kupić wiele ciekawych urządzeń i akcesoriów. Promocja trwa do 1 marca i jest aktywna w godzinach 20:00 - 10:00. Sprawdzamy, jakie produkty zostały objęte rabatami i na co warto zwrócić uwagę.

Jak skorzystać z promocji?

Wybierz produkt i dodaj go do koszyka W polu posiadam kod rabatowy aktywuj hasło: nocne-wyprzedaze Dokończ składanie zamówienia i odbierz rabat

Wyprzedaże w x-kom - telewizory

Telewizor Philips 50PUS7805

Przekątna ekranu: 50"

Rozdzielczość: 3840 x 2160 UHD 4K

Typ telewizora: LED

Funkcje Smart: Przeglądarka internetowa, YouTube, Netflix, Aplikacje internetowe, Sterowanie głosem, SimplyShare, Współpraca z Amazon Alexa, Dublowanie ekranu, HbbTV, Telewizja internetowa

Telewizor Philips 43PUS7805

Przekątna ekranu: 43"

Rozdzielczość: 3840 x 2160 UHD 4K

Typ telewizora: LED

Funkcje Smart: Przeglądarka internetowa, YouTube, Netflix, Aplikacje internetowe, Sterowanie głosem, SimplyShare, Współpraca z Amazon Alexa, Dublowanie ekranu, HbbTV, Telewizja internetowa

Telewizor Samsung QE65Q64TA

Przekątna ekranu: 65"

Rozdzielczość: 3840 x 2160 UHD 4K

Typ telewizora: QLED

Funkcje Smart: Przeglądarka internetowa, SmartThings App Support, Asystent Google, Współpraca z Amazon Alexa, System Tizen, Smart Things, Wsparcie dla aplikacji SmartThings, Twoja Galeria

Telewizor Philips 65PUS9435

Przekątna ekranu: 65"

Rozdzielczość: 3840 x 2160 UHD 4K

Typ telewizora: LED

Smart TV: Android TV

Funkcje Smart: Przeglądarka internetowa, YouTube, Wyszukiwanie głosowe, Netflix, Google Play Store, SimplyShare, Filmy z Google Play, Współpraca z Google Assistant, Współpraca z Amazon Alexa, BBC iPlayer

Wyprzedaże w x-kom - laptopy

Laptop Lenovo V14 Ryzen 3

Procesor: AMD Ryzen™ 3 3250U

Pamięć: 8 GB

Grafika: AMD Radeon™ Graphics

Typ ekranu: Matowy, LED

Laptop Lenovo ThinkBook 15 i5-1135G7

Procesor: Intel Core i5-1135G7

Pamięć: 16 GB

Grafika: Intel Iris Xe Graphics

Typ ekranu: Matowy, LED, IPS

Laptop Dell Vostro 5301 i7-1165G7

Procesor: Intel Core i7-1165G7

Pamięć: 8 GB

Grafika: NVIDIA GeForce MX350 + Intel Iris Xe Graphics

Typ ekranu: Matowy, LED, WVA

Laptop MSI GF65 i7-9750H

Procesor: Intel Core i7-9750H

Pamięć: 8 GB

Grafika: NVIDIA GeForce RTX 2060 + Intel UHD Graphics 630

Typ ekranu: Matowy, LED, AHVA

Laptop HP Envy 13 i7-10510U

Procesor: Intel Core i7-10510U

Pamięć: 16 GB

Grafika: NVIDIA GeForce MX350 + Intel UHD Graphics

Typ ekranu: Błyszczący, LED, IPS

Laptop Dell XPS 15 7590 i7-9750H

Procesor: Intel Core i7-9750H

Pamięć: 16 GB

Grafika: NVIDIA GeForce GTX 1650 + Intel UHD Graphics 630

Typ ekranu: Błyszczący, OLED

Laptop HP OMEN 15 i7-9750H

Procesor: Intel Core i7-9750H

Pamięć: 16 GB

Grafika: NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q + Intel UHD Graphics 630

Typ ekranu: Matowy, LED, IPS

Wyprzedaże w x-kom - smartfony

Smartfon HTC Desire 20 PRO 6

Ekran: 6,5"

Procesor: Qualcomm Snapdragon 665

Pamięć: 128 GB

System: Android 10

Smartfon myPhone HAMMER BLADE 3

Ekran: 6,2"

Procesor: MediaTek MT6762V Helio P22

Pamięć: 64 GB

System: Android 10

myPhone Hammer PROFESSIONAL BS21

Ekran: 5"

Procesor: MediaTek MT6739

Pamięć: 16 GB

System: Android 8.1 Oreo

Wyprzedaże w x-kom - słuchawki i głośniki

Głośnik Belkin SoundForm Elite Biały (AirPlay)

Głośniki: 1.0

Moc głośników: 120 W

Łączność: Bluetooth, Wi-Fi, Apple AirPlay 2

Sterowanie: Przyciski na głośniku, Smartfon / tablet, Sterowanie głosem

Głośniki Trust 2.1 GXT 629 Tytan RGB Speaker Set

Głośniki: 2.1

Moc głośników: 10 W

Moc subwoofera: 30 W

Sterowanie: Pilot bezprzewodowy

Głośniki Edifier E30 BT

Głośniki: 2.0

Moc głośników: 90 W

Łączność: Bluetooth

Sterowanie: Smartfon / tablet

Słuchawki Jabra Elite 75t Wireless Charging

Łączność: True Wireless

Budowa słuchawek: Dokanałowe

Mikrofon: Tak, przy słuchawce

Redukcja hałasu: Pasywna

Słuchawki Sony WH-1000XM3B

Łączność: Bezprzewodowe

Budowa słuchawek: Nauszne zamknięte

Mikrofon: Tak

Pasmo przenoszenia: 4 ~ 40000 Hz

Wyprzedaże w x-kom - smartbandy i smartwatche

Huami Amazfit Band 5

Czujniki: Pulsoksymetr, Pulsometr, Żyroskop

Nawigacja: Nie

Odporności: Odporność na wstrząsy, Wodoszczelność 5 ATM

Czas pracy: do 15 dni normalnego użytkowania, do 25 dni w trybie oszczędzania energii

Huami Amazfit GTR 42mm

Czujniki: Akcelerometr, Barometr, Magnetometr, Pulsometr, Światła

Nawigacja: Tak

Odporności: Wodoszczelność 5 ATM

Czas pracy: do 12 dni normalnego użytkowania

Fitbit Charge 4

Czujniki: Akcelerometr, Pulsometr

Nawigacja: Tak

Odporności: Odporność na wstrząsy, Wodoszczelność

Czas pracy: do 7 dni normalnego użytkowania

Lenovo Carme

Czujniki: Pulsometr

Nawigacja: Nie

Odporności: Odporność na wstrząsy, Pyłoszczelność i wodoodporność

Czas pracy: do 7 dni normalnego użytkowania

Garmin Venu Sq

Czujniki: Akcelerometr, Kompas, Pulsoksymetr, Pulsometr, Światła, Termometr

Nawigacja: Tak

Obwód nadgarstka: 125 - 190 mm

Odporności: Odporność na wstrząsy, Wodoszczelność 5 ATM

Garmin Vivoactive 3

Czujniki: Akcelerometr, Kompas, Pulsometr, Termometr, Wysokościomierz barometryczny

Nawigacja: Tak

Obwód nadgarstka: 127 - 204 mm

Odporności: Odporność na wstrząsy, Wodoszczelność

Sprawdźcie również promocje na drukarki w sklepie x-kom