Nocny agent, sezon 2. Co dalej z zaskakującym hitem Netflixa?

Nowy szpiegowski serial Netflixa z sukcesem zadebiutował na platformie, a my sprawdzamy, co wiadomo o 2. sezonie produkcji. Oto najnowsze informacje o "Nocnym agencie".

Spis treści

Nocny agent – najważniejsze informacje

Tytuł: Nocny agent (The Night Agent)

Nocny agent (The Night Agent) Twórcy: Shawn Ryan

Shawn Ryan Gatunek: thriller

thriller Liczba potwierdzonych sezonów: 2

2 Czas emisji: 2023

2023 Kraj produkcji: USA

Nocny agent to jeden z najnowszych i dość niespodziewanych przebojów serwisu Netflix. Pierwszy sezon serialu pojawił się 23 marca 2023 roku i szybko trafił do TOP 10 najchętniej oglądanych produkcji platformy.

Serial powstał na podstawie thrillera szpiegowskiego Matthew Quirka. Główny bohater, Peter Sutherland (Gabriel Basso), to drugoligowy agent FBI, który za nieoczekiwane zasługi zostaje oddelegowany do służby w Białym Domu – ma pełnić dyżur przy pewnym telefonie, który bardzo rzadko dzwoni. Gdy to się pewnej nocy zdarza, Peter trafia w sam środek polowania na sprytnego szpiega, który zinfiltrował najwyższe struktury władzy w USA. Jego głównym zadaniem jest ochrona Rose Larkin (Luciane Buchanan) – byłej CEO z Doliny Krzemowej, na którą polują tajemniczy zabójcy.

Sezon 2.

Jak już wspomnieliśmy, Nocny agent okazał się marcowym hitem Netflixa. Ci, których wciągnęła historia Petera, zapewne zastanawiają się, jaka przyszłość czeka serial, zwłaszcza w świetle skłonności serwisu do kasowania produkcji. W tym przypadku mamy jednak dobrą wiadomość: Netflix zdecydował się na stworzenie 2. sezonu Nocnego Agenta!

Informacja ta jest o tyle zaskakująca, że od premiery sezonu pierwszego minęło naprawdę niewiele czasu – władze serwisu zwykle analizują dane oglądalności przez kilka-kilkanaście tygodni, nim podejmą decyzję o przedłużeniu lub skasowaniu serialu. Tak szybka decyzja wskazuje więc, że adaptacja powieści Quirka poradziła sobie wśród widzów naprawdę dobrze.

O czym opowie sezon 2.? Jak można wnioskować z zakończenia pierwszego sezonu, kontynuacja przedstawi przygody Petera jako pełnoprawnego "nocnego agenta", czyli funkcjonariusza do zadań specjalnych. Ważnym wątkiem nowych odcinków będzie też zapewne związek mężczyzny z Rose, która powróciła do Kalifornii, by rozwijać swoją karierę.

Mission Accepted: The Night Agent Season 2. Coming 2024 ???? pic.twitter.com/2ukNSbcuHl — Netflix (@netflix) March 29, 2023

Data premiery

Netflix na razie nie podał dokładnych informacji na temat daty premiery 2. sezonu Nocnego agenta, wiadomo jednak, że serial powróci w roku 2024.

Zobacz także: You, sezon 5. – Netflix stworzy kontynuację serialu o zabójcy? Sprawdzamy, czy jest na to szansa