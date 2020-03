Nokia 1.3 - do sieci wyciekł render nowego telefonu marki

HMD Global planuje oficjalną prezentację swojego pierwszego telefonu 5G już jutro. Możemy podczas niej zobaczyć także model Nokia 1.3, którego render właśnie znalazł się w sieci.

Nokia 1.3 to model, o którym wiemy niewiele. Dokumenty złożone w styczniu przez HDM Global w FCC mówią nam, że zasila go bateria o pojemności 2920 mAh, a jego wyświetlacz ma przekątną 5,8". Render, który pokazujemy, zaprezentował znany specjalista od przecieków, Evan Blass. Jak na nim widzimy, urządzenie ma notch w kształcie łzy, w którym znajduje się obiektyw aparatu przedniego. Wyświetlacz otaczają cienkie ramki, zaś w dolnej części znalazło się logo producenta. Z tyłu mamy tylko jeden obiektyw aparatu, któremu towarzyszy lampa błyskowa LED. Bardziej niż specyfikacja mówi nam to, że mamy do czynienia z budżetowcem. W lewym, dolnym rogu widzimy coś, co wygląda na głośnik.

Nokia 1.3 została wyposażona w przyciski zasilania oraz regulacji głośności, znajdujące się po prawej stronie, zaś po lewej mamy przycisk dedykowany prawdopodobnie Asystentowi Google. W górnej częsci obudowy możemy wypatrzeć wejście audio 3,5 mm. Jeśli telefon ten jest już gotowy - zapewne poznamy jego oficjalną specyfikację oraz cenę już jutro.

