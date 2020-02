Nokia 2.3 dociera do kolejnych krajów - cena w USA pozytywnie zaskakuje

Nokia 2.3 zapowiada się na ciekawego budżetowca, który konkurować będzie z Redmi. Szkoda, że w Polsce nie możemy liczyć na promocje takie, jak w USA.

Część producentów ostatnimi czasy bardzo mocno skupia się na rynku Indyjskim. Nie inaczej jest z Nokią, która kilka tygodni wprowadziła w Indiach nowy, budżetowy model 2.3.

Źródło: nokia.com

Smartfon po niedługim czasie od premiery dotarł do Polski i Stanów Zjednoczonych. Urządzenie zostało bardzo atrakcyjnie wycenione. Cena detaliczna została ustalona na 129 dolarów netto. Dodatkowo jeżeli konsument, który zdecyduje się na Nokię i zaktywuje swoje urządzenie od razu po zakupie może stać się posiadaczem modelu za zaledwie 79,99 dolarów.

Promocja na Nokię 2.3 wystartowała dziś w sieci sklepów Best Buy. Konsumenci mogą zakupić Nokię 2.3 również na Amazonie oraz u operatorów telefonii komórkowej z AT&T oraz T-Mobile na czele. Niestety w tych przypadkach nie mogą oni liczyć na rabat w wysokości 50 dolarów.

W Polsce urządzenie również jest bardzo atrakcyjnie wycenione 549 zł. Szkoda, że nad Wisła nie możemy skorzystać z tak hojnych rabatów.

Nokia 2.3 jest jednym z najnowszych budżetowych smartfonów na rynku. Cechą wyróżniająca urządzenie jest obecność Androida 10 od razu po wyjęciu z pudełka, co w najniższym segmencie cenowym nie zdarza się dosyć często. Dodatkowo HMD Global znane jest z zapewniania dobrego wsparcia po sprzedażowego dla swoich urządzeń, więc posiadacze Nokii 2.3 z pewnością otrzymają co najmniej kilkanaście aktualizacji zabezpieczeń.

HMD Global zdecydowało, że Nokia 2.3 otrzymywać będzie przez trzy lata od premiery comiesięczne aktualizacje zabezpieczeń. To zaskakujące, że zdecydowano się na taką decyzję w przypadku smartfona za nieco ponad 100 dolarów. Jakby tego było mało Nokia 2.3 przez dwa lata od premiery otrzymywać będzie również aktualizacje systemu operacyjnego.

Oznacza to, ze kupując tanie urządzenie powinniśmy prędzej, czy później otrzymać aktualizację do Androida 11 oraz być może jeszcze jednej dużej aktualizacji.

Nokia 2.3 należy do programu Android One, przez co smartfon pracuje pod kontrolą niemalże niezmodyfikowanego systemu operacyjnego Android. Całość oparto na procesorze MediaTek Helio A22 z 2 GB pamięci operacyjnej oraz 32 GB wbudowanej pamięci masowej.

Źródło: gizchina.com