Nokia 2.3 oficjalnie zapowiedziana!

MHD Global zapowiedziało nowego średniaka. Czy Nokia 2.3 ma okazję przekonać do siebie użytkowników?

Nokia 2.3 to smartfon dysponujący zaawansowanymi mechanizmami Sztucznej Inteligencji. Niestety, chociaż telefon ma trafić na rynek w połowie grudnia, nie podano jeszcze szczegółowej specyfikacji. Wiemy tylko, że ma wyświetlacz o przekątnej 6,2", pokazujący obraz w jakości HD+, będzie działać pod kontrolą systemu Android 9 (z aktualizacją do Android 10 w ciągu dwóch lat), a także aparat tylny z dwoma obiektywami. Do ich obsługi zaprzęgnięta została SI, która oferuje funkcję nazwaną Recommended Shot. Wykonuje ona zdjęcia przed i po naciśnięciu migawki, a następnie wybiera to, które wypadło najlepiej. Ponadto mamy tu zaawansowany tryb portretowy oraz rozwiązania mające sprawić, że zdjęcia wykonywane przy kiepskim świetle wypadną perfekcyjnie.

Co może wydawać się nieco kontrowersyjne, Nokia 2.3 będzie mieć dedykowany przycisk Asystenta Google. Z tego, co podaje HMD Global, czyli właściciel marki, telefon wspiera odblokowywanie przez rozpoznawanie twarzy oraz biometryczne. Nabywcy mogą liczyć na co najmniej trzy lata wsparcia technicznego i otrzymywania łatek bezpieczeństwa. Bateria ma umożliwiać do dwóch dni pracy urządzenia bez ładowania. Smartfon będzie dostępny w trzy wersjach kolorystycznych: Cyan Green, Sand oraz Charcoal. Cena za podstawowy model będzie wynosić 109 USD, czyli ok. 425 zł. Nie wiemy jeszcze, w jakich krajach zadebiutuje i czy trafi do Polski.