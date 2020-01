Nokia 400 4G - pierwsze zdjęcia Androida na klasyczne komórki

Nokia 400 4G zadebiutuje jako pierwszy klasyczny telefon z Androidem i usługami Google.

Na przestrzeni ostatnich 365 dni słyszeliśmy nie tylko o Androidzie 10 oraz nowych modelach składanych smartfonów. Co jakiś czas w sieci pojawiały się nowe doniesienia dotyczące rzekomej wersji Androida, która projektowana jest specjalnie z myślą o klasycznych telefonach komórkowych z klawiszami i bez ekranu dotykowego.

Źródło: nokia.com

Jakiś czas temu po raz pierwszy pojawiły się plotki na temat nowego telefonu Nokii. Nokia 400 4G to z pozoru kolejny klasyczny telefon komórkowy bez ekranu dotykowego, który sprzedawany będzie w przystępnej cenie. Okazuje się, że nie do końca bowiem Nokia 400 4G będzie pierwszym telefonem pracującym pod kontrolą systemu GAFP.

Kilka dni temu Nokia 400 4G otrzymała certyfikat od Wi-Fi Alliance, a teraz do sieci wyciekły zdjęcia urządzenia z uruchomionym wyświetlaczem, dzięki czemu możemy zobaczyć, jak wygląda system Google GAFP.

Google jakiś czas temu pracowało nad wersją przeglądarki Chrome dedykowaną dla urządzeń bez wbudowanego ekranu dotykowego. Program został anulowany, przez co sądziliśmy, że na rynku nie pojawią się nowe urządzenia z systemem GAFP. Mimo tego Nokia 400 4G została certyfikowana już po anulowaniu produkcji nowej wersji Google Chrome, co wskazuje na to, że urządzenia rzeczywiście pojawi się na rynku.

Wyszukiwarkowy gigant za pomocą nowego systemu Google GAFP prawdopodobnie będzie chciał konkurować z systemem KaiOS, który jest bardzo popularny w krajach rozwijających się. Co ciekawe również Nokia ma w swoim portfolio urządzenia pracujące pod kontrolą systemu KaiOS. Możliwe, że HMD Global będzie pierwszym producentem urządzeń z systemem Google GAFP oraz KaiOS.

Na fotografiach widać klasyczną komórkę, która wygląda na mocno budżetowe urządzenie. Ekran jest malutki, a konstrukcja obudowy niezbyt wyszukana. Na wyświetlaczu widać ekran domowy, który przypomina nieco interfejs starszych Nokii, ale widać na nim Asystenta Google, przeglądarkę Chrome oraz aplikację kliencką YouTube. Ustawienia telefonu przypominają te znane z najnowszych wersji czystego Androida.

Źródło: 9to5google.com