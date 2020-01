Nokia 400 - tania komórka z klawiszami, LTE i aplikacjami od Google

Nokia prezentuje klasyczny telefon komórkowy ze szczyptą nowych technologii. Na pokładzie łączność 4G LTE oraz aplikacje Google.

Chociaż przeważająca część użytkowników telefonów komórkowych korzysta obecnie ze smartfonów pracujących pod kontrolą Androida oraz iOS to nadal nie brakuje chętnych do zakupu klasycznej komórki z klawiszami.

Źródło: nokia.com

Specjalnie dla nich Nokia przygotowuje model 400, który połączy klasykę z nowoczesnymi technologiami.

Odkąd HMD Global przejęło Nokię i zaprezentowało pierwsze smartfony minęło sporo czasu. Po ponad dwóch latach na rynku dostępnych jest sporo modeli. Nie zabrakło także odświeżonych wersji kultowych klawiszowców - Nokii 3310 oraz 8110. Nokia jako jedna z pierwszych firm wprowadziła na rynek klasyczne telefony z klawiszami wyposażone w modem 4G LTE.

Okazało się, że klasyczna komórka z 4G jest w stanie uzyskać zadowalające wyniki sprzedażowe. Właśnie z tego powodu Nokia pracuje nad kolejnym klasycznym telefonem komórkowym wyposażonym w nowoczesne technologie.

Nowa Nokia 400 może być pierwszym telefonem komórkowym wyposażonym w system operacyjny Google GAFP OS. Jest to specjalne oprogramowanie przeznaczone dla klasycznych telefonów komórkowych bez dotykowych wyświetlaczy.

Urządzenie o numerze modelu TA-1208 otrzymało niedawno stosowne certyfikaty od Bluetooth i Wi-Fi Alliance. Dokument certyfikacyjny informuje nas, że urządzenie posiadać będzie Bluetooth 4.2 oraz modem sieci 4G LTE.

W środku znajdzie się procesor produkcji Unisoc oraz moduł SC234X odpowiedzialny za łączność Wi-Fi.

Telefon komórkowy pracować będzie pod kontrolą systemu Google GAFP. Jest to przerobiony Android dla urządzeń bez ekranu dotykowego. Rozwiązanie to zapewni dostęp do wszystkich usług Google na klasycznych komórkach.

Ostatnimi czasy Nokia 400 4G otrzymała również indyjski certyfikat BIS. Informacja ta pozwala sądzić, że HMD Global wprowadzi ten model w Indiach, które w chwili obecnej są drugim co do wielkości rynkiem zbytu smartfonów.

Certyfikat ważny jest do 21 maja 2021 roku. Wszystko wskazuje na to, że Nokia 400 4G z systemem Google GAFP może zadebiutować na rynku jeszcze w tym kwartale.

Źródło: gizchina.com