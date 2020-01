Nokia 5.2, Nokia 1.3 i Original Series zostaną pokazane na MWC

HMD Global ostro pracuje nad tym, żeby Nokia znowu zaczęła liczyć się na świecie. Właśnie zapowiedziano dwa telefony oraz rodzinę Original Series. Zostaną pokazane na MWC 2020.

HMD Global jest stałym gościem na Mobile World Congress (MWC). Było rok i dwa lata temu, będzie również teraz. Na pewno zostanie pokazany flagowiec Nokia 9.2, a teraz dowiadujemy się, że zobaczymy także modele Nokia 5.2, Nokia 1.3 oraz rodzinę Original Series. Co o nich wiemy? Według przecieków Nokia 5.2 to średniak, który ma korzystać z procesora Snapdragon 632 i mieć wyświetlacz IPS LCD o przekątnej 6,2". Główny obiektyw aparatu tylnego to 16 Mpix, a towarzyszy mu drugi - 5 Mpix. Ten telefon ma dysponować baterią 3500 mAh, 3GB RAM i 32GB pamięci. Spodziewana cena - 169 euro, czyli ok. 725 złotych.

Nokia 1.3 to budżetowiec w obudowie z plastiku. Wyświetlacz ma mieć 6" i notch w kształcie "U". Podobno korzysta z procesora MediaTek oraz baterii 4,000 mAh. Na pokładzie znajdziemy 1GB RAM i 8GB pamięci. Cena? 79 euro, czyli jakieś 340 złotych. A co z Original Series? Nazwa ta nie musi być ostateczna - taka jednak pojawia się w przeciekach. Mają być to odświeżone modele sprzed lat - przynajmniej pod kątem wyglądu. przykłądem może byc zaprezentowany dzisiaj telefon Nokia 400, który reprezentuje połączenie klasyki z nowymi technologiami.