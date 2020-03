Nokia 5.2 to... Nokia 5.3

W sieci pojawiła się specyfikacja smartfona, który - według wcześniejszych przecieków - miał nosić nazwę Nokia 5.2. Jak się jednak okazuje, na rynek wejdzie jako 5.3. A co zaoferuje?

Nokia cały czas walczy o to, aby znowu wrócić do czołówki producentów smartfonów i radzi sobie z tym zadaniem całkiem dobrze. Model Nokia 5.2 miał zostać zaprezentowany na targach Mobile World Congress. Oczywiście tak się nie stało, a producent w zamian nie zaplanował innego wydarzenia. Jednak dzisiaj w sieci znalazły się nowe informacje na temat tego modelu - ma on wejść na rynek jako Nokia 5.3. Podano także, czego można spodziewać się po jego specyfikacji. A więc - ma mieć wyświetlacz 6,55", pokazujący obraz w proporcjach 18,5:9, w którym znajdzie się notch w kształcie łzy. Co do procesora, spodziewany jest Snapdragon, jednak źródła nie są zgodne co do wersji - jedne podają 660, inne - 665. Podobnie z pamięcią RAM - spotykamy informacje o 3GB oraz 4GB. Są natomiast zgodne co do ilości pamięci - ma być to 64GB.

Nokia 5.3 zaoferuje aparat tylny z czterema obiektywami - 16MP + 5MP + 8MP + 8MP. Z przodu, we wspomnianym notchu, znajdzie się obiektyw 32 MP. Smartfon zasila bateria o pojemności 4000 mAh. A za ile to wszystko? Najtańszy wariant - z 3GB RAM - jest wyceniony na 180 dolarów, czyli jakieś 685 złotych. Mają być jednak dostępne także droższe. Według obecnych planów, do wyboru są dwa warianty kolorystyczne urządzenia. Być może więcej dowiemy się 19 marca, kiedy HMD, właściciel marki Nokia, ma zaprezentować pierwszy smartfon 5G w swoim katalogu.

Źródło: NokiaPowerUser