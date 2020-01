Nokia 6.1 Plus otrzymuje aktualizację do Androida 10

Nokia, za którą stoi obecnie spółka HMD Global od ponownego odrodzenia w 2017 roku słynęła z szybkiego udostępniania aktualizacji oprogramowania. Kluczem do sukcesu była niewielka ilośc modeli oraz niemalże niezmodyfikowany system operacyjny. Producent rewelacyjnie poradził sobie z aktualizacją swoich smartfonów do Androida 9.0 Pie, ale napotkał pewne problemy przy aktualizacji do Androida 10.

Cały proces ruszył z małym opóźnieniem, ale po zaktualizowaniu Nokii 8.1, Nokii 9 PureView i popularnej Nokii 7.1 przyszedł czas na kolejne urządzenie. Androida 10 otrzymała dziś Nokia 6.1 Plus.

Nokia 6.1 Plus zadebiutowała na rynku w 2018 roku jako przystępny cenowo średnia. HMD Global zdecydowało się na implementację procesora Qualcomm Snapdragon 636 wspomaganego przez 6 GB pamięci operacyjnej RAM i 64 GB wbudowanej pamięci masowej. Swego czasu urządzenie to było jednym z ciekawszych średniaków dostępnych na rynku.

Smartfon zadebiutował Androidem 9.0 Pie, a obecnie otrzymał aktualizacje do Androida 10.

Nokia 6.1 Plus users, you ready? Your phone’s are now running on the latest Android 10 update . Tap into your smartphone’s upgraded experience and access the latest features today. Have you already upgraded? Let us know in the comments below!????https://t.co/KHlUcTyy76 pic.twitter.com/7KC9wSOb2V