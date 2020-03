Nokia 7.2 otrzymuje system Android 10

Wcześniej w tym miesiącu podawaliśmy, że zmieniły się planu aktualizacji smartfonów marki Nokia . Model 7.2 był jednym z tych, których ulepszenie zostało przesunięte na późniejszy termin. Wszystkiemu oczywiście winien koronawirus, który uniemożliwił prowadzenie normalnych prac. Dlatego Nokia 2.2 dopiero w marcu otrzymała system Android 10, a teraz użytkownicy 7.2 mają okazję przejść na lepszy system.

Android 10 now available for Nokia 7.2! Check your phone to see if the latest features have already landed. For more news of Nokia smartphones and Android 10 visit https://t.co/FJfS4Gjt3d pic.twitter.com/9FHxZrddcZ