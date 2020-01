Nokia 8.2 5G - do sieci trafiła specyfikacja

Pierwsze plotki o modelu Nokia 8.2 5G pojawiły się pod koniec 2019 roku. Dzisiaj do sieci wyciekła jego specyfikacja i informacja, że pojawi się na targach MWC.

Nokia 8.2 5G ma być najtańszym smartfonem 5G od HMD Global, czyli właściciela kultowej marki. Nokia zaprezentuje go na tragach MWC 2020, które odbędą się w Barcelonie, a najnowsze pogłoski mówią o zastosowaniu w nim jednego z najnowszych procesorów Qualcomm. Konkretnie ma być to Snapdragon 765 z modemem 5G. Podstawowy model będzie dysponować 6GB RAM i pamięcią 128GB, bardziej zaawansowany - 8GB RAM i 128 lub 256GB pamięci. Nie wiadomo, czy wyświetlacz to LCD czy pOLED, jednak na pewno nie będzie w nim skanera linii papilarnych - został on umieszczony na plecach urządzenia. Całość będzie zasilać bateria o pojemności 4000 mAh.

Jeśli chodzi o aparaty, spodziewany jest wysuwany przedni, korzystający z matrycy 32 Mpix. Z tyłu ma znajdować się okrągły moduł z obiektywami - prawdopodobnie czterema, a główny to 64 Mpix. Wszystkiego dowiemy się dokładnie na targach, gdzie Nokia ma prezentować swoje nowe produkty. A co a propos ceny? To jak na razie pozostaje jedną, wielką niewiadomą. Ale skoro ma być to model "najtańszy", z pewnością będzie ona przystępna.

Źródło: PlayfulDroid

Zdjęcie: Nokia 7.2