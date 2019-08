Nokia 9.1 - specyfikacja, cena, data premiery

Co wiemy o smartfonie Nokia 9.1? W tym miejscu zbieramy wszystkie pogłoski, plotki i przecieki na jego temat.

Nokia 9.1 - specyfikacja

Co łączy wszystkie flagowce sygnowane logiem Nokia, to używanie procesorów poprzedniej generacji. Na przykład Nokia 9, pokazana w lutym na MWC, używała procesora Snapdragon 845, podczas gdy inne flagowce korzystały w większości z modelu 855. Ale wszystko może się zmienić, ponieważ wedle przecieków Nokia 9.1 ma korzystać ze standardu 5G, do czego niezbędny jest właśnie Snapdragon 855. W połączeniu z 6GB RAM i pojemnością 128GB może stanowić konkurencję dla topowych modeli innych marek, tym bardziej, że ma mieć czytnik odcisków palców w wyświetlaczu oraz cztery obiektywy aparatu tylnego. Czyli - o jeden mniej niż Nokia 9, jednak życzylibyśmy sobie, aby towarzyszyło im lepsze oprogramowanie.

Anonimowy przeciek podaje, że można się tego spodziewać, ma także zostać ulepszony zoom oraz wykonywanie zdjęć przy niedostatecznej ilości światła. Nowe możliwości są dostępne m.in. dzięki silniejszemu procesorowi, a także ulepszonym algorytmom. Podobno wciąż trwają nad nimi prace. Inne pogłoski podają również, że z przodu będzie pełen ekran z otworem na obiektyw, podobnie jak w modelach firmy Samsung. Wpłynie to na ogólny design. Planowany system operacyjny to Android Q.

Nokia 9

Nokia 9.1 - data premiery

Chociaż Nokia nie podała jeszcze żadnej oficjalnej daty premiery urządzenia, spodziewamy się go w czwartym kwartale 2019 roku. Niektóre pogłoski mówią o październiku.

Nokia 9.1 - cena

Jeśli w modelu Nokia 9.1 rzeczywiście znajdzie się modem 5G, można spodziewać się ceny ok. 2,5-3 tys. zł.

Ten tekst będzie aktualizowany o kolejne pojawiające się informacje na temat smartfona Nokia 9.1.