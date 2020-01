Nokia 9.2 może mieć aparat w wyświetlaczu

HDM Global, właściciel marki Nokia, pracuje nad umieszczeniem aparatu przedniego w wyświetlaczu. Rozwiązanie to ma pojawić się w modelu Nokia 9.2.

HMD Global ostro pracuje nad tym, aby Nokia w 2020 roku znowu zaczęła liczyć się na globalnym rynku. Model Nokia 9.2 ma pojawić się dopiero w okolicach jesieni, a więc producent ma jeszcze dużo czasu, aby dopracować technologię umożliwiającą umieszczenie obiektywu aparatu przedniego bezpośrednio w wyświetlaczu. Nie jest on jedynym producentem, który do tego dąży - według informacji z różnych źródeł, nad podobnym rozwiązaniem pracują również inne marki, jak Xiaomi, Samsung czy Oppo. Jednak jak do tej pory nikt nie zaprezentował go w praktyce. A skąd wiemy, że będzie ono występować w Nokia 9.2? Tak głosi dzisiejszy przeciek, pochodzący ze sprawdzonego źródła. Prototypy są obecnie testowane w laboratoriach HMD Global, a jeśli testy wypadną pomyślnie - Nokia dostarczy to rozwiązanie jako pierwsza w historii.

A co wiemy o samym modelu Nokia 9.2? Jak na razie tyle, co nic, poza tym, że jest szykowany. Można jednak podejrzewać, że będzie używać któregoś z najnowszych procesorów Snapdragon oraz działać pod kontrolą systemu Android 10. Musimy poczekać na kolejne przecieki lub oficjalne informacje - być może dowiemy się czegoś na targach Mobile World Congress pod koniec lutego.