Nokia 9 PureView zaprezentowana

Nokia zaprezentowała właśnie na targach MCW model 9 PureView z 5 obiektywami.

Źródło: pcworld

W porównaniu do składanego smartfona Samsunga i bezdotykowego interfejsu LG Nokia wraz z pierwszym flagowym modelem HMD na 2019 rok nie wprowadza dużych innowacji, a skupia się na ulepszaniu istniejących już funkcji. Wraz z prezentacją modelu Nokia 9 PureView widać, że Nokia wraca do korzeni, a także słucha swoich potencjalnych klientów tworząc telefony stworzone pod ich potrzeby. Cel tworzenia nowego modelu był prosty - ma posiadać jak najlepszy aparat.

Osiągniecie tego celu wcale nie jest takie proste. Z tyłu Nokii 9 znajduje się unikalny zestaw złożony z 5 obiektywów ułożonych w sześciokątny wzór.

Zgodnie z ruchem wskazówek zegara z tyłu Nokii 9 Pure View znajdziemy:

12 Mp obiektyw monochromatyczny, f/1,8

Migawkę

12 Mp obiektyw monochromatyczny, f/1,8

12 Mp obiektyw , f/1,8

Lampa błyskowa LED

12MP obiektyw monochromatyczny, f/1,8 (w środku)

Źródło: pcworld

Tak więc Nokia nie zdecydowała się na zastosowanie teleobiektywów lub obiektywów szerokokątnych. W rzeczywistości żaden z aparatów w pojedynkę nie jest szczególnie interesujący, ale nie są one przeznaczone do pracy pojedynczej, a do działania jako zestaw. Podczas fotografowania wszystkie obiektywy zaczynają pracować rejestrując 240 Mp danych. Obraz łączony jest programowo w jedno zdjęcie HDR o rozdzielczości 12 Mp (lub gigantyczny plik RAW).

Rezultat działania takiego zestawu jest imponujący. HMD pokazało kilka przykładowych zdjęć, które wyglądały, jakby były wykonane przez wysokiej klasy lustrzankę cyfrową, z niewiarygodną dokładnością kolorów i ekspozycji oraz rozdzielczością wystarczającą do powiększenia w wielu przypadkach bez utraty ostrości. Obrazy są tak edytowalne, że HMD współpracuje z Adobe, aby zaoferować zoptymalizowaną wersję Lightroom, którą można wybrać do zainstalowania podczas konfiguracji. Pierwsze testy wskazują, że działa ona bardzo dobrze i może być przydatna przy szybkiej obróbce fotografii. Raczej żaden fotograf nie będzie intensywnie edytował zdjęcia na swoim telefonie.

W bezpośrednim porównaniu Nokii 9 PureView z Galaxy S9 wypada ona znacząco lepiej. Liczba detali jest znacząco większa, a kolory jasne i bardzo bliskie rzeczywistym.

Dodatkowa zdjęcia bokeh jeszcze nigdy nie wyglądały tak dobrze.

Źródło: pcworld

Flagowiec, ale nie do końca

Oprócz wyjątkowego zestawu kamer Nokia 9 PureView jest smartfonem bardzo nierównym. Została zaprojektowana na pograniczu flagowców oraz średniej półki.

Jakość wykonania jest bardzo dobra. Tył wykończony jest szkłem, a z przodu smartfon jest bardzo podobny do Google Pixel 3.

Grubość wynosi 8 mm, co pozwoliło na całkowite schowanie obiektywów.

Zastanawiająca jest kwestia ochrony smartfona. HMD nie pokazało żadnych dedykowanych akcesoriów, ale możemy się domyśleć, że z tyłu będą one posiadały gigantyczne okrągłe wycięcie, albo jeszcze gorzej - sześć pojedynczych kółek wokół obiektywów i lampy błyskowej. Jeszcze nie wiemy, jakie rozwiązanie zastosują producenci akcesoriów, ale z pewnością Nokia 9 PureView z tyłu do najładniejszych smartfonów tego roku należeć nie będzie.

Podczas, gdy aparaty fotograficzne są naprawdę imponujące, dużym niedociągnięciem ze strony producenta jest zastosowanie procesora Qualcomm Snapdragon 845 zamiast tegorocznego 855.

Nokia 9 PureView, tak jak inne modele producenta należy do programu Android One, co oznacza brak zbędnego oprogramowania w systemie.

Telefon jest wyposażony w 6 GB pamięci operacyjnej RAM, 128GB pamięci masowej oraz baterię o pojemności 3320 mAh. Ta specyfikacja w połączeniu z Android One z pewnością zapewni płynne działanie urządzenia, a jedyną zmianą w stosunku do systemu, jaki znamy z Google Pixel jest inna aplikacja aparatu, to pozostaje niesmak, że Nokia nie użyła najnowszego procesora i nie stworzyła prawdziwego flagowca.

Źródło: pcworld

Nokia 9 PureView będzie dostępna w ograniczonej ilości. Cena w USA to mniej niż 700 dolarów (około 2700 zł). Nie wiemy nic na temat dostępności i ceny urządzenia w Polsce.