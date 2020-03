Nokia C2 - debiutuje tani budżetowiec z Android Go

HMD Global zaprezentowało właśnie przystępnego cenowo smartfona z Android Go na pokładzie.

Wybuch pandemii koronawirusa spowodował przesunięcie wielu premier, ale producenci powoli odnajdują się w nowej rzeczywistości i wprowadzają na rynek kolejne urządzenia.

HMD Global po cichu wprowadziło na rynek zupełnie nowego smartfona z systemem Android Go - Nokię C2.

Nowe urządzenie to bardzo podstawowy smartfon, który ma stanowić konkurencję dla klasycznych telefonów komórkowych z klawiszami.

Urządzenie zostało po raz pierwszy zauważone na oficjalnej stronie internetowej HMD Global przez NokiaMob.

Nokia C2 to atrakcyjny cenowo smartfon, który pracuje pod kontrolą nieco przestarzałego już Androida 9.0 Pie. Nie jest to jednak klasyczne wydanie, a wersja Go przeznaczona dla urządzeń wyposażonych w mało wydajne podzespoły. Smartfon kosztować ma mniej, niż 100 dolarów.

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie producenta Nokia C2 posiada ekran o przekątnej 5,7 cala i rozdzielczości HD+ o proporcjach 18:9. Jest to matryca wykonana w technologii IPS LCD.

Nokia C2 posiada procesor czterordzeniowy procesor Unisoc o taktowaniu 1,4 GHz. Układ do pomocy ma zaledwie 1 GB pamięci operacyjnej. Użytkownicy otrzymają do dyspozycji 16 GB wbudowanej pamięci masowej z możliwością rozszerzenia o dodatkowe 64 GB za pomocą czytnika karta pamięci.

Urządzenie zadebiutuje na rynku w dwóch konfiguracjach - Single SIM oraz Dual SIM.

Nokia C2 posiada dwa aparaty o rozdzielczości 5 MP. Jeden znajduje się na pleckach, a drugi nad wyświetlaczem.

Bateria ma pojemność 2800 mAh i może zostać wymieniona przez użytkownika. Niestety smartfon nie posiada systemu szybkiego ładowania baterii. W zestawie znajdziemy klasyczną, 5W ładowarkę.

Specyfikacja techniczna Nokia C2 nie wspomina o obecności czytnika linii papilarnych. W zamian otrzymamy gniazdo słuchawkowe Jack oraz radio.

