Nokia Captain America to Nokia 5.2? Specyfikacja techniczna, cena, zdjęcia

Czy urządzenie o kryptonimie Captain America to po prostu typowy średniak?

Wiemy już, że HMD Global organizuje konferencję prasową na dzień przed rozpoczęciem targów Mobile World Congress w Barcelonie. Nokia rozesłała do dziennikarzy technologicznych zaproszenie na to wydarzenie. Firma nie pochwaliła się jednak jaki sprzęt przywiezie do słonecznej Barcelony.

Z przecieków wiemy już, że Nokia może zaprezentować Nokie 8.2, Nokie 5.2 oraz Nokie 1.3. Możliwe, że pojawi się także flagowiec z procesorem Qualcomm Snapdragon 865 choć ostatnie doniesienia wskazują na opóźnienie jego premiery.

Najnowsza plotka donosi, że na imprezie może zostać zaprezentowany smartfon o kryptonimie Nokia Captain America.

Evan Blass za pomocą swojego konta na Twitterze udostępnił kilka zdjęć telefonu Nokia Captain America, które pokazują niczym nie wyróżniający się smartfon. Okazuje się bowiem, że Nokia Captain America w rzeczywistości może być Nokią 5.2.

Fotografie przedstawiają smartfon z sporym ekranem wyposażonym w niewielkie ramki i subtelne wycięcie w kształcie kropli wody. Co ciekawe na dolnej ramce umieszczono logo producenta, co obecnie nie jest popularnym zabiegiem stylistycznym.

Na pleckach widać, że Nokia 5.2 została wykonana z matowego materiału, który prawdopodobnie będzie szkłem. Tylny panel posiada okrągłą obudowę obiektywów. Nieco niżej umieszczono czytnik linii papilarnych, który może potwierdzać, że Nokia 5.2 Captain America nie będzie drogim urządzeniem. Standardowo już dla Nokii logo na pleckach umieszczone zostało w pozycji horyzontalnej.

Z boku urządzenia można dostrzec przyciski do regulacji głośności, a także przycisk zasilania. Port USB (prawdopodobnie USB Typu C) zostanie umieszczony w dolnej ramce.

Evan Blass informuje, że Nokia Captain America będzie wyposażona w 6 GB pamięci operacyjnej oraz 64 GB wbudowanej pamięci masowej. Co ciekawe urządzenie ma być bardzo atrakcyjnie wycenione. Blass informuje, że cena netto ma wynosić około 180 dolarów. Smartfon powinien trafić od sprzedaży od 4 marca 2020 roku.

