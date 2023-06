Nokia G42 nawiązuje do dobrych tradycji. Powracają telefony, które naprawicie samodzielnie

Kiedyś Nokia znana była z wytrzymałych telefonów nie do zdarcia, które każdy mógł łatwo zreperować. Wydaje się, że producent chce powrócić do tej filozofii.

Jeszcze kilka, może kilkanaście lat temu, wymiana podstawowych elementów telefonu - szczególnie baterii - była czymś oczywistym. Jednak wraz ze zmianami w tym, co jest dla użytkowników najważniejsze w telefonach i postawieniem na smukłe kształty oraz wodoodporne konstrukcje, możliwość samodzielnego naprawienia urządzeń stopniowo zanikała. Wygląda jednak na to, że ten trend powoli się odwraca, a Nokia jest jednym z przodowników tej zmiany.

Tak jak pisaliśmy w tym artykule, powrót łatwo naprawialnych telefonów to nie dobra wola producentów, ale raczej nowe, prokonsumenckie prawo w Unii Europejskiej. Jednakże mimo wejścia w życie dopiero za kilka lat, już teraz niektóre firmy wypuszczają smartfony, które wpisują się w nadchodzące przepisy. Jest to między innymi Nokia, która już za niespełna miesiąc wejdzie na Polski rynek z nowym, naprawialnym przez użytkowników modelem.

Nokia G42 ma zadebiutować u nas w kraju już 24 lipca. Jest to budżetowy model, który może pochwalić się 6 GB RAMu, 128 GB pamięci wewnętrznej i procesorem Snapdragon 480+. Do tego dochodzi główny aparat 50 MP i ekran 6,56" HD+. Jednak nie to jest głównym punktem zainteresowania w tym modelu. Nokia zaprojektowała ten telefon we współpracy z firmą iFixit, dzięki czemu naprawienie go samodzielnie w domu powinno być dziecinnie prosta, a dostęp do części zamiennych łatwy dzięki dostępności na stronie firmy.

Nokię G42 można naprawić samodzielnie w domu, dzięki dostępności przewodników naprawczych i części zamiennych, które wraz z zestawami wszystkich potrzebnych narzędzi zaopatrywać będzie wspomniane iFixit. Co więcej, cały projekt telefonu skupiony jest na łatwości napraw, nie ma więc zbędnych zgrzewów czy kleju. Nawet baterię o pojemności 5000 mAh, dzięki plastikowym pleckom, można z łatwością wymienić.

Telefon już niedługo wejdzie do sprzedaży - na półkach ma pojawić się24 lipca. W konfiguracji 6/128 GB kosztować będzie 1199 zł.