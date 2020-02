Nokia TA-1212 certyfikowana w Chinach

Na liście TENAA niespodziewanie pojawił się nowy model sygnowany przez markę Nokia. Co mówi nam jego specyfikacja?

Nokia, podobnie jak i wielu innych producentów, miała pokazać na targach MWC 2020 swoje nowe modele. Targi odwołane, ale producenci i tak pracują nad kolejnymi telefonami, a jak się dziś okazało - Nokia TA-1212 niedługo wejdzie na rynek. Certyfikacja w TENAA pokazuje, że model ten jest już gotowy do działania, a choć słyszymy o nim po raz pierwszy, wiemy od razu wszystko na temat jego specyfikacji. Do pełni szczęścia zabrakło tylko zdjęcia czy choćby renderu urządzenia. Będzie to budżetowiec, którego wymiary to 123,8 x 52,4 x 13.1 mm, a waga - 88g (podobnie jak Nokia 220 4G). Urządzenie ma niewielki wyświetlacz 2,4", pokazujący obraz w rozdzielczości 240 x 320 pikseli, a zasila go bateria 1200mAh.

W telefonie zastosowano 8MB (tak - megabajtów) RAM oraz 16MB pamięci. Aparat to 0,3MPix. Urządzenie korzysta z jednordzeniowego procesora, taktowanego na 0,36GHz. Całość wygląda niczym telefon sprzed ładnych paru lat, jednak on zapewne dedykowany krajom rozwijającym się. Konkretną datę premiery i cenę - z pewnością będzie bardzo niska - poznamy w najbliższym czasie.

Źródło: GSM Arena